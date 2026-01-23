Công an Hưng Yên tìm bị hại vụ lừa đảo chạy quảng cáo Facebook

Ngày 23/1, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra của đơn vị đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn tỉnh từ tháng 9/2024 đến tháng 12/2025.

Theo điều tra, các bị can lập nhóm lừa đảo những người có nhu cầu chạy quảng cáo bán hàng trên nền tảng mạng xã hội Facebook.

Nhóm này sử dụng nhiều tài khoản Facebook, Zalo ảo, đăng bài tại các hội, nhóm và lập fanpage mang tên “Giải pháp Marketing - Quảng cáo Fanpage, Tikok Cam Kết Hiệu Quả” để tiếp cận khách hàng.

Các đối tượng quảng bá dịch vụ chạy quảng cáo hiệu quả, chi phí thấp, chủ yếu nhắm vào các shop kinh doanh quần áo, mỹ phẩm, giày dép.

Khi khách hàng liên hệ, nhóm đối tượng tư vấn, đưa vào các nhóm Zalo có nhiều tài khoản ảo nhằm tạo lòng tin, sau đó yêu cầu chuyển tiền theo các gói quảng cáo.

Sau khi nhận tiền, các đối tượng không thực hiện chạy quảng cáo theo thỏa thuận mà viện nhiều lý do để yêu cầu chuyển thêm tiền, rồi chặn liên lạc nếu khách không tiếp tục thanh toán.

Do hành vi phạm tội kéo dài, các bị can không nhớ hết những người đã bị lừa đảo. Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị các bị hại liên hệ cơ quan điều tra trước ngày 28/2 để được giải quyết theo quy định pháp luật.