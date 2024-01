Công an đột kích, thu giữ hơn 3 tấn mì chính giả ở Tuyên Quang

Ngày 24/1, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Công an huyện Sơn Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm.

5 đối tượng này gồm: Lê Thị Liên (SN 1969, quê Vĩnh Phúc); Sái Quang Đạo (SN 1987); Sái Bá Hưng (SN 1987); Phạm Thị Thanh (SN 1993); Đỗ Thị Lợi (SN 1989, cùng ở huyện Sơn Dương).

Cảnh sát thu giữ số mì chính giả tại các cửa hàng tạp hóa trên địa bàn huyện Sơn Dương (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Trước đó, ngày 12/1, cảnh sát huy động lực lượng đồng loạt khám xét khẩn cấp các địa điểm kinh doanh và kho hàng của hộ kinh doanh Vệ Thanh tại các xã Tân Trào, Minh Thanh (huyện Sơn Dương, do Sái Quang Đạo làm chủ); đồng thời kiểm tra 42 cơ sở kinh doanh tạp hóa trên địa bàn các xã thuộc huyện Sơn Dương và huyện Yên Sơn, phát hiện, thu giữ hơn 2,7 tấn mì chính giả nhãn hiệu AJI-NO-MOTO.

Số mì chính giả mà cảnh sát thu giữ (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Mở rộng điều tra, cảnh sát xác định số mì chính trên được Sái Quang Đạo mua lại từ Lê Thị Liên. Quá trình làm việc, Lê Thị Liên đã tự nguyện giao nộp 16 bao mì chính giả có tổng trọng lượng 400kg cùng nhiều tang vật liên quan.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.