Công an cảnh báo cuộc gọi "kích hoạt hộ định danh điện tử"

Công an tỉnh Bắc Giang vừa có cảnh báo, hiện nay lực lượng công an địa phương vận động người dân làm định danh điện tử mức 2. Nắm bắt thông tin này, đối tượng xấu đã lợi dụng gọi cho người dân, tự xưng là công an mời người dân làm định danh. Thực tế các đối tượng hướng dẫn người dân cài đặt app lạ trên điện thoại nhằm khai thác thông tin bảo mật của công dân.

(Ảnh minh họa: Công an Bắc Giang).

Lực lượng chức năng nhấn mạnh, công an chỉ vận động công dân đến trụ sở công an xã/phường/thị trấn nơi thường trú hoặc nơi gần nhất để làm định danh điện tử mức 2; chỉ có một app duy nhất là ứng dụng VNeID để kích hoạt định danh điện tử mức 2. Việc định danh điện tử mức 2 phải do công dân trực tiếp đi làm do phải chụp ảnh, quét vân tay nên không thể làm thay.

Vì vậy, nếu có người gọi điện thoại tự xưng là công an yêu cầu công dân tải, cài đặt ứng dụng khác với ứng dụng VNeID, hay yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân như CCCD, giấy tờ khác... để kích hoạt hộ là lừa đảo.

Cũng theo nhà chức trách, thời gian qua xuất hiện những kiểu lừa đảo công nghệ cao với chiêu bài kiểm chứng thông tin.

Kẻ xấu mạo danh là công an, đọc chính xác tên, số định danh, ngày tháng năm sinh (dữ liệu này của nạn nhân đã bị lộ, lọt trên mạng do nhiều nguyên nhân, khi các nạn nhân giao dịch trong công việc thường ngày) để yêu cầu nạn nhân đăng nhập vào website giả mạo giao diện cơ quan nhà nước điền thông tin cá nhân, cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP gửi về số điện thoại...

Sau đó, kẻ xấu dùng những thông tin trên, đăng nhập các ứng dụng ngân hàng online, MoMo, ZaloPay... của nạn nhân rồi chiếm đoạt tài sản.