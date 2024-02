Công an cảnh báo 5 chiêu trò lừa đảo trong dịp Tết

Ngày 13/2, thông tin từ Công an Hải Phòng cho hay, thời gian gần đây, đặc biệt trong dịp chuẩn bị đến Tết Nguyên đán các đối tượng lừa đảo tăng cường sử dụng mạng Internet để thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây hậu quả nghiêm trọng.

Do đó, phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP Hải Phòng khuyến cáo người dân phòng ngừa 5 thủ đoạn lừa đảo qua mạng phổ biến trong dịp Tết:

Một là quảng cáo, giới thiệu việc làm để có thêm thu nhập; lợi dụng nhu cầu của người dân muốn kiếm thêm việc làm để có thêm thu nhập chuẩn bị cho Tết Nguyên đán, các đối tượng lừa đảo sử dụng các hội, nhóm tìm việc online trên các diễn đàn, mạng xã hội đăng tải quảng cáo, tìm kiếm lao động thời vụ... với hứa hẹn sẽ được nhận ngay tiền công từ một đến vài trăm nghìn đồng mỗi ngày, làm việc tại nhà, không phải đầu tư vốn...

Các đối tượng thường yêu cầu nạn nhân chuyển tiền đặt cọc nhưng sau khi nhận được tiền thì cắt đứt liên lạc với nạn nhân.

Ảnh minh họa (Ảnh: Công an Hải Phòng).

Các nạn nhân mà đối tượng lừa đảo hướng đến thường là người lao động có thu nhập thấp, thất nghiệp, phụ nữ nuôi con nhỏ, học sinh, sinh viên...

Hai là giả mạo các thương hiệu, doanh nghiệp đưa ra các chương trình tri ân, tặng quà, khuyến mại trong dịp Tết; đối tượng lừa đảo sử dụng mạng xã hội hoặc gọi điện thoại, mạo danh các công ty có thương hiệu, liên hệ với nạn nhân để thông báo các chương trình khuyến mãi, tri ân tặng quà dịp Tết...

Sau đó, đối tượng yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản do chúng chỉ định để làm thủ tục nhận thưởng. Nhưng sau khi nhận được tiền, các đối tượng cắt đứt mọi liên lạc với nạn nhân và chiếm đoạt tiền.

Ba là bán vé máy bay, vé tàu xe giá rẻ; lợi dụng nhu cầu đi lại gia tăng trong dịp Tết, các đối tượng lừa đảo lập các trang web hoặc các trang facebook giả mạo để đăng tải quảng cáo về các gói combo vé máy bay, vé tàu xe giá rẻ, ưu đãi với số lượng có hạn, hỗ trợ người dân về quê ăn Tết.

Ngoài ra, các đối tượng còn giả mạo là nhân viên, đại lý ủy quyền của các hãng bay, có ưu đãi chiết khấu cao, mức giá hấp dẫn; sử dụng đồng bọn giả làm khách đặt mua vé, đăng bình luận, tạo hình ảnh giả về việc mua vé thành công.

Khi nạn nhân chuyển tiền, các đối tượng chặn liên lạc để chiếm đoạt tài sản, xóa toàn bộ dấu vết các tài khoản đã sử dụng liên hệ.

Bốn là cho vay tiền thủ tục nhanh, lãi suất thấp; càng gần Tết thì nhu cầu vay tiền để chi tiêu cá nhân, gia đình càng tăng cao.

Lợi dụng việc này, các đối tượng sử dụng mạng xã hội giả danh nhân viên ngân hàng, công ty tài chính, đăng quảng cáo cho vay tiền với lãi suất thấp, thủ tục nhanh chóng.

Sau đó, chúng tạo hình ảnh giả về việc vay tiền rồi yêu cầu nộp trước nhiều khoản tiền như phí mở hồ sơ, phí bảo hiểm để được giải ngân. Sau khi chuyển tiền xong, người vay không nhận được tiền giải ngân và không liên lạc được với đối tượng.

Năm là giả mạo hoặc chiếm đoạt tài khoản facebook của du học sinh, người sinh sống ở nước ngoài, nhắn tin cho gia đình, bạn bè nhờ chuyển tiền; các đối tượng lập tài khoản mạng xã hội giả mạo hoặc chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội (thường là facebook) của du học sinh, người sống ở nước ngoài.

Sau đó, chúng nhắn tin cho gia đình, bạn bè hoặc người thân của những chủ facebook ở Việt Nam nhờ chuyển tiền giúp.

Bên cạnh đó, để tăng thêm lòng tin, các đối tượng có thể sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (Deepfake) để tạo video giả mạo người thân khi gọi điện xác minh. Với thủ đoạn tinh vi trên, các đối tượng đã thực hiện chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân trên địa bàn TP Hải Phòng.