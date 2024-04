Công an Bình Dương nhờ người dân ghi hình vi phạm giao thông để xử lý

Ngày 27/4, Công an Bình Dương đã phát đi thông báo đến các ban ngành, người dân trên địa bàn tỉnh về vấn đề phát hiện vi phạm trật tư an toàn giao thông (TTATGT).

Theo đó, những hành vi vi phạm mà dư luận quan tâm như: hàng quá tải, quá khổ, cơi nới thùng xe, vi phạm nồng độ cồn, vi phạm tốc độ... được các cơ quan năng xử lý kiên quyết, góp phần đảm bảo TTATGT.

Công an Bình Dương kiểm tra nồng độ cồn trên quốc lộ 13 (Ảnh: Công an Bình Dương).

Trong thời gian tới, để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả về công tác đảm bảo TTATGT trong tình hình mới, công an tỉnh phát động toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp thông tin, hình ảnh, phản ánh một cách khách quan, chính xác về hành vi vi phạm TTATGT trên địa bàn tỉnh để xử lý theo quy định.

Các hành vi vi phạm cần tập trung bao gồm: đón, trả khách không đúng nơi quy định; dừng, đỗ sai quy định; lái xe đi vào đường cấm, đi ngược chiều; tránh, vượt không đảm bảo an toàn; không chấp hành hiệu lệnh của tín hiệu đèn giao thông; điều khiển xe lạng lách, đánh võng gây mất an toàn giao thông; vi phạm nồng độ cồn, ma túy; hàng quá khổ, quá tải, tự ý thay đổi kích thước, thành thùng xe, bỏ vật liệu để rơi vãi... các hành động khác có nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

Khi phát hiện vi phạm, người dân có thể sử dụng camera, máy ảnh, điện thoại thông minh, camera hành trình ghi lại thông tin, hình ảnh đính kèm theo ngày, giờ phát hiện vi phạm, tuyến đường vi phạm, biển kiểm soát, đặc điểm của phương tiện... các thông tin liên quan đến Phòng Cảnh sát giao thông Công an Bình Dương hoặc công an các huyện, thị trấn, thành phố để xử lý.

Công an sẽ bảo đảm bí mật danh tính của người cung cấp thông tin.