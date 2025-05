Con trai trộm 38 chỉ vàng và 1.900 USD của mẹ

Ngày 2/5, Công an tỉnh Thái Bình cho hay, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Hùng (SN 1983), trú tại tổ dân phố Hùng Thắng, thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình về tội Trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Hùng (Ảnh: Công an Thái Bình).

Theo cảnh sát, do thiếu tiền tiêu xài cá nhân, ngày 19/4, Nguyễn Văn Hùng nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của mẹ đẻ. Nắm được quy luật mẹ thường xuyên đi bán hàng tại chợ không có ở nhà, Hùng đột nhập vào nhà mẹ trộm hơn 38 chỉ vàng và 1.900 USD.

Trên đường đi ra TP Hải Phòng mua vé máy bay vào Bình Dương, Hùng ghé vào tiệm vàng để bán 1.900 USD thu được 42,5 triệu đồng. Quá trình đấu tranh, Hùng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình trưng cầu, định giá tổng trị giá tài sản Hùng trộm cắp là hơn 480 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định.