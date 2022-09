Con trai sát hại mẹ già 78 tuổi

Khu vực hiện trường vụ việc (Ảnh: L.Đ.).

Chiều 19/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cần Giuộc (tỉnh Long An) đã bắt giữ Trần Ngọc Anh (52 tuổi, người địa phương) để điều tra về hành vi Giết người.

Nạn nhân là bà Huỳnh Thị T. (78 tuổi, mẹ ruột Trần Ngọc Anh).

Thông tin ban đầu, trưa 19/9, người dân ở ấp Thanh Ba (xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc) nghe tiếng la hét phát ra từ nhà bà Huỳnh Thị T.. Khi người dân chạy sang nhà tìm hiểu sự việc thì phát hiện bà T. đã tử vong.

Nhận tin báo, lực lượng công an có mặt khám nghiệm hiện trường, ghi nhận lời khai, điều tra vụ việc.

"Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn trong gia đình nên Trần Ngọc Anh đã cầm dao đâm mẹ ruột tử vong. Đối tượng đã bị bắt ngay sau đó để phục vụ điều tra", nguồn tin từ Công an tỉnh Long An xác nhận.