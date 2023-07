Con gái ung thư nhận án tù, mẹ già dặn "đừng lo cho mẹ, mẹ có lương hưu"

Ngày 18/7, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Võ Thị Chung (52 tuổi, trú phường Vinh Tân, thành phố Vinh, Nghệ An); Lầu Bá Và (31 tuổi), Xồng Bá Xua (61 tuổi), cùng trú xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Từ trái qua, các bị cáo Lầu Bá Và, Võ Thị Chung và Xồng Bá Xua tại phiên tòa sơ thẩm (Ảnh: Hoàng Lam).

Nữ bị cáo Võ Thị Chung được xác định là người khởi xướng, cầm đầu đường dây mua bán trái phép chất ma túy. Chung thấp đậm, mái tóc đen dày, khác hẳn với cái đầu trọc lóc thời điểm mới bị bắt giữ.

Chung và Xua có mối quan hệ quen biết từ trước. Tháng 5/2022, Chung lên Kỳ Sơn đặt vấn đề mua bán ma túy với Xua. Xua và người cháu bên vợ là Lầu Bá Và thống nhất góp 75 triệu đồng mua 1 bánh heroin bán cho Chung. Nếu phi vụ này thành công, Xua cùng Và lãi 55 triệu đồng.

Cuối tháng 8/2022, Và mua được ma túy từ một người Lào nhưng mãi đến cuối tháng 10 mới chốt được thời gian, địa điểm giao dịch với Chung. Ngày 19/10/2022, khi Và mang ma túy đi giao cho Chung thì bị công an phát hiện, bắt giữ. Võ Thị Chung và Xồng Bá Xua cũng bị bắt ngay sau đó.

Bị cáo Chung bật khóc nói lời xin lỗi mẹ già (Ảnh: Hoàng Lam).

Tại phiên tòa các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Chung cho biết bản thân bị ung thư, đã phẫu thuật nhưng tái phát. Nghe người khác nói ma túy giúp giảm đau nên mua về dùng.

"Bị cáo định mua 1 chỉ nhưng bên Xua bảo không bán, chỉ bán từ một bánh heroin trở lên", Chung lý giải về việc mua khối lượng ma túy lớn chỉ để... giúp giảm đau.

Nữ bị cáo nhiều lần bật khóc khi nói về bệnh tật của mình. Tế bào ung thư đã di căn sang gan, phổi, bị cáo Chung đang điều trị duy trì, không còn nhiều thời gian.

"Bị cáo nhận thức được cái sai của mình nhưng sai thì cũng sai rồi, bị cáo mong Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo mức án nhẹ nhất, để bị cáo còn có cơ hội trở về với gia đình...", Võ Thị Chung bật khóc khi nói lời nói sau cùng.

Hội đồng xét xử vào nghị án, bà B.T.H. (78 tuổi, mẹ bị cáo Chung) từ dưới khán phòng bước lên, ngồi cách con 3 hàng ghế. "Con cố gắng cải tạo tốt, chiến đấu với bệnh tật, đừng lo lắng cho mẹ, mẹ ngoài này có lương hưu", bà nói với lên.

Bị cáo Chung bị ung thư giai đoạn cuối, khai mua ma túy về để giúp giảm cơn đau (Ảnh: Hoàng Lam).

Trong mắt người mẹ gần 80 tuổi, mái tóc đã bạc gần hết thì con gái có lớn mà chưa có khôn, vì bệnh tật đưa đẩy nên mới phạm tội. "Mẹ đã nói rồi, con không nghe cha mẹ trăm đường con hư", bà nói đủ lớn để con gái ngồi trên hàng ghế bị cáo có thể nghe được.

Nhìn mái đầu mẹ bạc trắng, lóng ngóng đứng dậy đi về chỗ ngồi của mình, Võ Thị Chung bưng mặt khóc: "Mẹ ơi, con xin lỗi...".

Xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt mỗi bị cáo 20 năm tù.

Trong khi các con, các cháu chạy theo bị cáo Chung được dẫn ra xe về trại giam thì bà H. khó nhọc bước cầu thang đi xuống sân. "Nó ung thư giai đoạn cuối rồi...", bà bỏ lửng câu nói rồi chầm chậm bước chân rời tòa.