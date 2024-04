Ngày 20/4, Công an thị xã An Nhơn (Bình Định) cho biết vừa tiếp nhận đơn trình báo của ông N.V.H. (61 tuổi, ở xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn) về việc bị lừa đảo mất 230 triệu đồng.

Theo đơn trình báo, ngày 14/4, ông H. nhận cuộc gọi và tin nhắn messenger từ tài khoản Facebook của con gái. Nội dung do cháu ngoại bị tai nạn đang cấp cứu tại bệnh viện nên nhờ ông H. chuyển gấp 230 triệu đồng để lo chạy chữa.

Lo lắng, ông H. chuyển số tiền trên cho con gái, sau đó tài khoản này tiếp tục đề nghị ông chuyển thêm tiền. Lúc này, ông H. nghi ngờ nên điện cho con gái, mới tá hỏa biết rằng đã bị lừa.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Bình Định xảy ra một số vụ lừa đảo thông qua mạng xã hội, dù cơ quan chức năng đã thường xuyên cảnh báo nhưng nhiều người dân, nhất là người già, phụ nữ, sinh viên nữ vẫn mất cảnh giác.

Trong vụ việc này, đối tượng đánh vào tâm lý lo lắng của người cha khi nghe gia đình con bị nạn nên mất cảnh giác.