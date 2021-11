Cô trông trẻ nhét giẻ vào miệng bé trai nhận án tù giam

Dân trí Vì hành vi nhét giẻ vào miệng, ghì chặt tay chân bé trai 11 tháng tuổi tại lớp trẻ mầm non Sao Việt, cô gái 19 tuổi bị tuyên phạt 21 tháng tù giam về tội "Hành hạ người khác".

Chiều 10/11, Tòa án nhân dân (TAND) thành phố Thái Bình mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Thị Lành (tên gọi khác là Lý, SN 2002, trú tại xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải, Thái Bình) về tội "Hành hạ người khác".

Do bị hại là trẻ em dưới 18 tuổi, TAND thành phố Thái Bình tổ chức phiên xét xử kín. Phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí chỉ được dự và đưa tin khi hội đồng xét xử tuyên án.

Bị cáo Lê Thị Lành tại phiên tòa xét xử.

Theo kết quả điều tra, tại thời điểm xảy ra vụ việc, Lê Thị Lành là sinh viên và là em gái chị Lê Thị Hương Giang (SN 1988, hộ khẩu thường trú tại xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình), chủ lớp mầm non Sao Việt, có địa chỉ tại số 56 Trần Thủ Độ, tổ 8, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình. Lê Thị Lành ở tại cơ sở và thường xuyên phụ giúp chị gái công việc chăm sóc, trông nom trẻ tại lớp mầm non Sao Việt.

Ngày 6/4/2021 thấy cháu H.N.N. (SN 2020) khóc nhiều, Lành đã dùng khăn vải nhét vào miệng và giữ chặt chân tay N. không cho cháu khóc tiếp. Hành động này đã bị ghi hình và clip bạo hành trẻ sau đó phát tán trên mạng xã hội vào ngày 28/6/2021. Sau khi phát hiện việc con mình bị bạo hành, gia đình cháu N đã làm đơn trình báo với cơ quan Công an, yêu cầu làm rõ vụ việc.

Ngày 30/6/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Hành hạ người khác" quy định tại Điều 140, Bộ luật Hình sự, xảy ra ngày 6/4/2021 tại lớp mầm non Sao Việt và sau đó đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Lành.

Theo nhận định của đại diện VKSND thành phố Thái Bình và Hội đồng xét xử, TAND thành phố Thái Bình, hành vi của bị cáo Lành đã phạm vào điểm a, khoản 2, điều 140 Bộ luật Hình sự. Bị hại là người dưới 16 tuổi và không có khả năng tự vệ.

Hành vi của bị cáo đã gây bức xúc, phẫn nộ trong dư luận, quần chúng nhân dân, cần phải xử lý đúng người, đúng tội với hình phạt đủ sức răn đe để làm gương cho các hành vi vi phạm tương tự (nếu có).

Do vậy, kết thúc phiên xử, xem xét hồ sơ vụ án kết hợp diễn biến tại tòa và đơn xin giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo của bố mẹ bị hại, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Thị Lành 1 năm 9 tháng tù giam theo quy định tại điều 140 Bộ luật Hình sự về tội "Hành hạ người khác".

Đức Văn