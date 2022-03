Cô gái tử vong bên người chồng có nhiều vết cắt ở cổ tay

Ngày 8/3, Công an huyện Hóc Môn cho biết, cơ quan này đã bàn giao N.V. (33 tuổi) cho Cơ quan CSĐT Công an TPHCM để tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ án mạng xảy ra tại căn nhà trên đường Trung Mỹ - Tân Xuân, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn. Nạn nhân là chị M. (33 tuổi), vợ của V..

Thông tin ban đầu, sáng 7/3, bà L. (mẹ của V.) không thấy vợ chồng anh V. dậy đi làm nên lên gõ cửa nhiều lần nhưng không có ai trả lời.

Vợ chồng anh V. sống cùng cha mẹ tại căn nhà trên đường Trung Mỹ - Tân Xuân (Ảnh: Hoàng Thuận).

Lúc này, bà L. nhờ hàng xóm xung quanh phá cửa xông vào kiểm tra thì tá hỏa phát hiện chị M. đã tử vong, anh V. nằm gục trên giường với nhiều vết cắt ở cổ tay.

Nhận tin báo, Công an huyện Hóc Môn phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, đồng thời đưa anh V. đi sơ cứu vết thương.

"Do đây là trọng án nên chúng tôi đã chuyển hồ sơ và đối tượng V. cho Cơ quan CSĐT Công an TPHCM xử lý theo thẩm quyền", lãnh đạo Công an huyện Hóc Môn thông tin.

Theo ông B.Q.L. (cậu ruột của V.), vợ chồng anh V. có 3 con, công việc ổn định và đang sống cùng với cha mẹ tại căn nhà trên.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.