Cô gái 19 tuổi nghi bị sát hại trong phòng trọ ở TPHCM

Đến 21h ngày 13/12, Công an quận Gò Vấp vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cô gái nghi bị sát hại trong phòng trọ.

Vụ việc xảy ra tại nhà trọ nằm trong con hẻm trên đường Nguyễn Văn Khối (phường 11, quận Gò Vấp).

Xe cứu thương có mặt tại hiện trường (Ảnh: Xuân Đoàn).

Tối cùng ngày, người dân phát hiện chị Dương Thị Ngọc H. (19 tuổi, quê Trà Vinh) nằm chết trong phòng trọ, có dấu hiệu bất thường nên trình báo công an.

Nhận thông tin, Công an quận Gò Vấp cùng các đơn vị nghiệp vụ có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Qua kiểm tra, nạn nhân bị mất một chiếc xe tay ga hiệu Honda Lead.

Qua trích xuất hình ảnh từ camera an ninh, bước đầu công an xác định được nghi can là một nam thanh niên cùng quê với nạn nhân.