Chiều 9/1, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Thò Bá Rê, Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, cho biết lực lượng chức năng chưa có báo cáo về việc Chủ tịch xã Na Ngoi bị bắt nghi liên quan đến ma túy.

"Qua xem hình ảnh trên mạng xã hội và báo chí, xác định đó là ông Mùa Bá Vừ, Chủ tịch UBND xã Na Ngoi. Tuy nhiên, đến thời điểm này chúng tôi chưa nhận được báo cáo nào từ cơ quan điều tra", ông Rê nói.

Clip công an nổ súng bắt xe nghi chở ma túy, trong xe có một người là chủ tịch xã ở Nghệ An (Clip: Văn Thành).

Cũng theo ông Thò Bá Rê, ông Mùa Bá Vừ được bầu làm Chủ tịch UBND xã Na Ngoi vào tháng 7/2024. Trước khi làm Chủ tịch xã Na Ngoi, ông Vừ có nhiều năm giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã này.

Sáng 9/1, lực lượng Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an thành phố Vinh vây bắt chiếc ô tô bán tải nghi chở số lượng lớn ma túy. Các đối tượng bị vây bắt tại địa bàn xã Hưng Chính, thành phố Vinh.

Lãnh đạo UBND huyện Kỳ Sơn xác nhận qua hình ảnh, trong số các đối tượng bị bắt có ông Vừ, Chủ tịch UBND xã Na Ngoi (Ảnh: Nhung Cường).

Theo video người dân quay lại, thời điểm này các chiến sĩ công an ập tới khống chế tài xế xe bán tải màu trắng.

Do có sự chống trả nên lực lượng công an phải nổ súng chỉ thiên để trấn áp. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 34 gói được bọc kỹ bằng nilon nghi là ma túy.

Trong số các đối tượng bị bắt giữ trên xe khi công an vây ráp có ông Mùa Bá Vừ, Chủ tịch UBND xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn.