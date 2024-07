Chủ và nhân viên tiệm spa ở TPHCM bắt giữ khách, cưỡng đoạt tài sản

Ngày 26/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 3, TPHCM, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Hà Tiên, Nguyễn Vũ Trường, Trần Ngọc Lam Thanh, Nguyễn Võ Tuyết Nhi, Trần Hữu Đăng, Trần Thị Minh Anh, Nguyễn Văn Bắc về tội Cưỡng đoạt tài sản và Bắt giữ người trái pháp luật.

Nhóm nhân viên tiệm spa bị khởi tố về tội Cưỡng đoạt tài sản và Bắt giữ người trái pháp luật (Ảnh: Thuận Thiên).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và kết quả tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm, Công an quận 3 ghi nhận dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại một tiệm spa trên đường Võ Thị Sáu.

Ban chỉ huy Công an quận 3 chỉ đạo đội cảnh sát hình sự vào cuộc xác minh, xử lý. Chiều 10/7, tổ công tác cảnh sát hình sự phối hợp với cảnh sát kinh tế và Công an phường Võ Thị Sáu kiểm tra hành chính cơ sở Gyeongbok do Nguyễn Thị L. làm chủ.

Qua đó, cảnh sát phát hiện khách hàng H.T.N. (SN 1977, ngụ TP Cần Thơ) đang xảy ra tranh chấp với cơ sở. Cụ thể, anh N. sử dụng dịch vụ và bị nhân viên cơ sở này giữ người trái phép để đòi tiền.

Cũng tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều CCCD của khách hàng, 5 triệu đồng một chiếc điện thoại di động do cơ sở giữ của khách hàng nợ tiền dịch vụ.

Tổ công tác đã đưa tất cả những người liên quan về trụ sở để làm việc. Qua xác minh, cảnh sát xác định giấy phép kinh doanh của cơ sở trên không có chức năng thực hiện biện pháp tăng chiều dài dương vật và kéo dài thời gian quan hệ cho khách. Tuy nhiên, cơ sở vẫn nhận khách có nhu cầu.

Ngoài ra, hoạt động spa không có giấy phép của Sở Y tế. Ngoài trừ một trường hợp có hợp đồng lao động, tất cả nhân viên còn lại không được ký hợp đồng. Các máy móc của cơ sở khám bệnh và spa do N.T.L. mua cũ lại từ các công ty khác.

Bên cạnh đó, các nhân viên kỹ thuật của Spa chỉ được tập huấn sử dụng máy chứ không có giấy phép hành nghề hay bằng cấp để thực hiện các công đoạn như quảng cáo. Hiện, cơ sở có 3 máy hoạt động nhưng L. cũng không rõ chức năng hiệu quả của các máy trên. Dù vậy, L. vẫn đứng ra điều hành mọi hoạt động của Spa và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng nhân viên với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Máy móc tại tiệm spa được mua cũ, chủ cơ sở không rõ về chức năng (Ảnh: Thuận Thiên).

Theo cảnh sát, L. cũng bị khởi tố về 2 tội danh trên; tuy nhiên do người này đang mang thai nên cơ quan điều tra không áp dụng biện pháp tạm giam.

Nhà chức trách kêu gọi ai là nạn nhân của cơ sở trên liên hệ Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 3, gặp điều tra viên Võ Văn Minh qua SĐT 0963.139.718 để tố giác tội phạm, phối hợp điều tra. Đồng thời, cảnh sát yêu cầu các đối tượng có liên quan đến nhóm tội phạm này đến cơ quan công an trình diện để hưởng khoan hồng.