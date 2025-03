Chủ tiệm vàng ngăn bà cụ 70 tuổi chuyển khoản 240 triệu đồng

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, bà Nguyễn T.A. (70 tuổi, trú ở xã Cao Xá, huyện Lâm Thao) đến mua vàng tại cửa hàng của ông Thìn ở khu Chợ Nú (phường Minh Nông, TP Việt Trì) vào chiều 12/3.

Quá trình giao dịch, thấy bà A. có biểu hiện tâm lý bất thường nên chủ tiệm vàng thông báo cho Công an phường Minh Nông.

Tiến hành xác minh, công an biết việc một đối tượng tự xưng tên là "Đức - cán bộ công an" gọi điện thoại yêu cầu bà A. phải nộp toàn bộ số tiền tiết kiệm do đang liên quan đến vụ án chiếm đoạt tài sản khoản vay của ngân hàng.

Đối tượng xấu đe dọa nếu bà A. không nộp tiền sẽ bị bắt giữ và tịch thu toàn bộ tài sản.

Chủ tiệm vàng ở TP Việt Trì, Phú Thọ giúp công an ngăn chặn bà cụ 70 tuổi chuyển khoản 240 triệu đồng cho đối tượng xấu (Ảnh: Công an cung cấp).

Biết bà A. không biết cách chuyển tiền qua ứng dụng ngân hàng, đối tượng Đức yêu cầu bà đi rút tiền gửi tiết kiệm tại Quỹ Tín dụng nhân dân xã Cao Xá, rồi đến tiệm vàng mua 3 chỉ để tránh bị nghi ngờ.

Tiếp theo, "cán bộ" Đức hướng dẫn bà A. nhờ chủ tiệm vàng chuyển khoản toàn bộ số tiền còn lại vào số tài khoản ngân hàng mà kẻ này cung cấp.

Bà A. bị đe dọa, yêu cầu không được nói cho bất kỳ ai biết chuyện này.

Sau khi được Công an phường Minh Nông giải thích, tuyên truyền, bà A. đã dừng thực hiện chuyển số tiền 240 triệu đồng.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân trên địa bàn nâng cao nhận thức, cảnh giác với các thủ đoạn giả danh cán bộ các cơ quan nhà nước để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng và qua điện thoại.