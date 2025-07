Chủ tiệm Internet khai lý do đánh 2 thiếu niên ở TPHCM

Liên quan đến vụ 2 thiếu niên bị đánh tại tiệm Internet ở phường Tân Thới Hiệp, Công an TPHCM đã bắt khẩn cấp Nguyễn Vũ Hảo (SN 1995) và Ngô Quốc Tú (SN 1996) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Ngoài ra, cảnh sát đang giám định thương tích đối với V.M.H. (SN 2012) và H.T.L. (SN 2011) để củng cố hồ sơ, xử lý thêm các nghi phạm về hành vi cố ý gây thương tích.

Hảo (thứ 2 từ phải qua) và Tú bị cảnh sát bắt khẩn cấp (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại cơ quan điều tra, Hảo khai là chủ tiệm Internet Tiger Gaming trên đường Nguyễn Ảnh Thủ, phường Tân Thới Hiệp. Khoảng 19h ngày 22/3, Hảo đi nhậu cùng với Tú. Đến 23h30 cùng ngày, anh ta nhận tin nhắn của nhân viên trực thu ngân với nội dung có người sử dụng "tài khoản net" của người khác. Lúc này, Hảo trả lời "để anh qua coi” và được Tú chở về quán.

Đến nơi, Hảo nói nhân viên gọi một thiếu niên ra tra hỏi rồi tát vào mặt, đấm vào đầu, đạp vào mặt. Nghi phạm còn nắm đầu nạn nhân đập vào thùng rác, rồi cầm nắp thùng rác đập thẳng vào đầu thiếu niên cho đến khi vỡ nát nắp. Chưa dừng lại, Hảo tiếp tục nắm đầu và đá vào mặt nạn nhân, cầm chai nước xịt kiếng bên trong có dung dịch màu xanh đâm thẳng vào miệng của nạn nhân.

Sau đó, Hảo cùng Tú kêu nạn nhân lên phòng game, gọi thiếu niên đi cùng xuống nói chuyện. Sau đó, chủ tiệm game cầm cây hốt rác cán bằng inox tiếp tục tấn công thiếu niên đã bị anh ta đánh trước đó.

Hảo cầm nắm thùng rác đánh tới tấp thiếu niên (Ảnh: Cắt từ clip).

Chưa dừng lại, nghi phạm lấy nón bảo hiểm đập thẳng vào phía sau đầu nạn nhân. Sau đó, anh ta nắm ghì đầu thiếu niên xuống, đồng thời cầm nón bảo hiểm đập liên tiếp vào đầu cháu bé, nắm đầu lôi nạn nhân dậy và đấm ngang vào mặt.

Tiếp đó, Hảo đi đến thiếu niên còn lại, dùng đầu gối hất ngã cháu bé, giậm thẳng chân vào mặt nạn nhân. Không những thế, nghi phạm còn cầm điếu thuốc đang ngậm ở miệng ném thẳng vào mặt nạn nhân đang nằm bất động dưới đất.

Khi thấy nạn nhân nằm bất động, Hảo lôi thiếu niên này ném vào phía sau một chiếc xe máy, đồng thời thúc gối vào người nạn nhân. Sau đó, Hảo chỉ mặt cảnh cáo 2 thiếu niên rồi lấy xe SH chở Tú rời đi.

Đến ngày 5/7, clip Hảo đánh 2 thiếu niên được người dùng đăng tải lên mạng xã hội. Do lo sợ, Hảo cùng Tú đã bỏ trốn khỏi TPHCM. Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ, di lý cả 2 về TPHCM để phục vụ điều tra và tiến hành bắt khẩn cấp.