Chủ tiệm cầm đồ truy vấn người mang xe đi cầm, phát hiện xe trộm cắp

Chiều 20/10, Công an phường Thuận Giao và Công an xã An Sơn, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương, đang phối hợp điều tra vụ việc một đối tượng trộm xe máy của người dân rồi mang đi cầm cố nhưng bị phát hiện.

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, một cô gái và nam thanh niên đi hai xe máy đến tiệm cầm đồ N.P. 3 trên đường Thủ Khoa Huân, phường Thuận Giao, TP Thuận An.

Trong khi nam thanh niên đứng ngoài đường đợi, cô gái vào trong tiệm để xin cầm cố chiếc xe tay ga hiệu Vision biển số tỉnh Tiền Giang.

Chiếc xe Vision bị bỏ lại ở tiệm cầm đồ (Ảnh: người dân cung cấp).

Cô gái xuất trình một căn cước công dân mang tên Võ Thị Ngọc N. (SN 1990, ngụ huyện Cái Bè, Tiền Giang) cùng giấy đăng ký xe đứng tên chị N., trùng khớp với biển số của chiếc xe Vision này.

Chủ tiệm yêu cầu cô gái tháo khẩu trang để đối chiếu khuôn mặt với căn cước công dân. Khi thấy khuôn mặt không giống, anh này đã hỏi vị khách về địa chỉ quê quán, nhưng cô gái không thể trả lời.

Khi chủ tiệm nghi ngờ và hỏi liệu chiếc xe có phải là xe ăn trộm không, cô gái đã nhanh chóng chạy ra ngoài và leo lên xe của nam thanh niên để rời đi.

"Tôi hỏi địa chỉ ở đâu thì cô này không trả lời được, cô ta nói mình lên Bình Dương lâu năm rồi nên quên địa chỉ. Tôi nghi ngờ nên hỏi có phải xe ăn trộm không thì cô ta bỏ chạy. Sau đó tôi gọi cho lực lượng địa phương tới đưa chiếc xe này về phường để xác minh tìm chủ nhân," chủ tiệm kể lại.

Qua xác minh của Dân trí, chủ nhân của chiếc xe này chính là chị Võ Thị Ngọc N. Chị N. cho biết xe bị mất trộm vào tối 19/10 tại xã An Sơn, TP Thuận An. Sáng nay, chị N. đã trình báo vụ việc với công an xã này.

Ngay khi nhận được thông tin, chị N. đã đến Công an phường Thuận Giao để trình báo và làm thủ tục nhận lại tài sản.