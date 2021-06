Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã thuê người phá rừng

Dân trí Dù đang giữ chức Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã thế nhưng khi mua được khu rừng thuộc diện cấm khai thác, ông Cầm Bá Huế vẫn thuê người chặt phá trái phép.

Ngày 18/6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Thường Xuân đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 5 đối tượng: Cầm Bá Huế (SN 1966, trú tại xã Vạn Xuân, huyện Thường Xuân); Cầm Bá Hoán (SN 1971), Cầm Bá Thủ (SN 1970), trú tại xã Xuân Chinh, huyện Thường Xuân; Vi Văn Tuấn (SN 1978), Vi Văn Chinh (SN 1983), trú tại xã Thanh Quân, huyện Như Xuân để điều tra làm rõ về hành vi "Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản".

Theo điều tra, từ năm 2019, Cầm Bá Huế mua lại của người dân mảnh đất rừng có diện tích 99.680 m2 tại khoảnh 4, tiểu khu 555, thuộc địa phận thôn Tú Ạc, xã Xuân Chinh, huyện Thường Xuân.

Số gỗ chặt hạ bị lực lượng chức năng thu giữ.

Sau khi phát hiện khu vực này có trữ lượng lớn đất hiếm có thể bán với giá trị cao, thay vì chăm sóc bảo vệ rừng, Huế đã thuê người lên chặt cây gỗ trên diện tích rừng mình mua nhằm làm nghèo kiệt tài nguyên rừng để thực hiện ý đồ chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng.

Từ giữa tháng 12/2020, Huế thuê Cầm Bá Hoán, Cầm Bá Thủ, Vi Văn Tuấn, Vi Văn Chinh vào cắt cây trên rừng cho mình với giá 15 triệu đồng. Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng này chỉ được chặt phá cây trong khoảng 2 giờ đồng hồ và vào chiều tối. Đặc biệt, khi cắt cây có người cảnh giới quanh khu vực.

Cầm Bá Huế (thứ 2 từ phải qua) cùng các đối tượng bị bắt giữ.

Mặc dù biết khu vực trên là rừng cấm khai thác, nhưng các đối tượng trên vẫn thực hiện hành vi của mình. Ngày 27/12/2020, các đối tượng này đã dùng cưa xăng cắt hạ 152 cây gỗ rừng có đường kính từ 15 đến 30cm.

Công an huyện Thường Xuân đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm Thường Xuân và chính quyền xã Xuân Chinh thu giữ 3 cưa xăng, gần 26 m3 gỗ tròn tại hiện trường và nhiều tang vật khác có liên quan.

Thời điểm vi phạm, Huế đang giữ chức Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vạn Xuân, đại biểu HĐND xã Vạn Xuân.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Bình Minh