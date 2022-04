Chủ nhà tá hỏa khi 4 bánh xe ô tô "không cánh mà bay"

Chiều 18/4, một lãnh đạo Công an phường Tân Lập (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) xác nhận, một hộ dân trên địa bàn phường bị kẻ gian lấy trộm 4 bánh xe ô tô khi đậu xe trước nhà.

"Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, công an phường đã đến hiện trường xác minh và báo cáo Công an thành phố để tiếp tục điều tra. Đây là vụ trộm hi hữu và lần đầu tiên xảy ra trên địa bàn", lãnh đạo công an phường Tân Lập cho hay.

Kẻ gian kê gạch dưới xe ô tô để trộm 4 bánh xe (Ảnh: Uy Nguyễn).

Theo thông tin từ anh T. (28 tuổi, ngụ đường Nguyễn Văn Cừ, phường Tân Lập) - chủ nhân chiếc xe - vào sáng cùng ngày (18/4), vợ chồng anh thức dậy mở cửa đi làm thì hoảng hốt phát hiện xe ô tô đã bị kẻ trộm kê gạch phía dưới và lấy cắp đi 4 bánh xe.

Chủ nhà đã phải "mượn tạm" 4 chiếc bánh xe khác (Ảnh: Thúy Diễm).

Anh T. cho biết, chiếc xe ô tô của gia đình anh thuộc nhãn hiệu Mazda 3, trị giá 4 chiếc bánh "zin" khoảng 50-60 triệu đồng.

"Gia đình tôi bình thường đều đậu xe trước cửa nhà và để như vậy suốt cả 6 tháng nay mà không có chuyện gì xảy ra cả", anh T. nói thêm.

Hiện gia đình anh T. đã "mượn" 4 chiếc bánh xe hiệu KIA của bạn bè để lắp tạm vào xe và mong muốn cơ quan chức năng sớm làm sáng tỏ vụ trộm hi hữu này.