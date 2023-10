Chủ nhà hàng người Hàn Quốc điều hành động mại dâm ở TPHCM

Ngày 7/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM (PC02) cho biết, đơn vị đã triệt phá đường dây bán dâm do Son Teaheum (47 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, chủ nhà hàng Luxury Business Club) cầm đầu.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, PC02 phát hiện một nhóm người Hàn Quốc tổ chức hoạt động môi giới mại dâm cho người nước ngoài tại nhà hàng Luxury Business Club số 446-448 Phạm Thái Bường, phường Tân Phong, quận 7.

Son Teaheum cầm đầu đường dây mại dâm (Ảnh: Thuận Thiên).

Cụ thể, cảnh sát xác định nhóm Son Teaheum, Kim Da Jib, Yoon Yong Han, Yi Yo Han, You Eun Young và các quản lý người Việt Nam gồm Lê Thị Vân, Lê Thị Tố Huyên, Nguyễn Thị Sinh, Trương Thái Thanh Hồng cầm đầu đường dây này.

Theo cảnh sát, hành vi của những người trên làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Ban giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo PC02 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an quận 7 để triệt phá.

Ngày 3/10, Trung tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM chỉ đạo các lực lượng chia thành nhiều mũi công tác phối hợp với Công an quận 7 kiểm tra hành chính Luxury Business Club.

Kim Da Jib bị bắt khẩn cấp về hành vi môi giới mại dâm (Ảnh: Thuận Thiên).

Qua đó, cảnh sát phát hiện, thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ có liên quan đến việc nhà hàng móc nối với Khổng Minh Trí để đặt phòng tại khách sạn The Shilla Luxury I, số 75 Phan Khiêm Ích, phường Tân Phong, quận 7, cho 4 người Hàn Quốc và 4 nữ tiếp viên của nhà hàng mua bán dâm.

Bị đưa về trụ sở công an, 4 khách mua dâm khai sau khi ăn uống, hát karaoke tại nhà hàng Luxury Business Club, họ được quản lý người Hàn Quốc tên Yi Yo Han, You Eun Young và Lê Thị Vân, Lê Thị Tố Huyên môi giới mua dâm với 4 tiếp viên nữ của nhà hàng với giá bán dâm 3,8 triệu đồng/đêm.

Bước đầu, Son Teaheum khai vì ham lợi nên đã chỉ đạo cho quản lý người Hàn Quốc và một số người phụ nữ Việt Nam điều tiếp viên nữ của nhà hàng đi bán dâm với khách. Việc làm này nhằm mục đích kéo khách, kéo doanh thu hàng tháng lên đến hàng chục tỷ đồng.

5 người ở giữa liên quan đến vụ mua, bán dâm (Ảnh: Thuận Thiên).

Đến nay, cảnh sát đã bắt khẩn cấp Khổng Minh Trí, Son Teaheum về hành vi Chứa mại dâm; bắt khẩn cấp Kim Da Jib, Yoon Yong Han, Yi Yo Han, You Eun Young, Lê Thị Vân, Lê Thị Tố Huyên, Nguyễn Thị Sinh, Trương Thái Thanh Hồng về hành vi Môi giới mại dâm.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang mở rộng vụ việc. Công an TPHCM cho biết, thời gian tới, đơn vị đấu tranh quyết liệt với tệ nạn mại dâm và các loại tội phạm khác.