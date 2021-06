Chủ hệ thống khách sạn Bavico biến đất công thành "đất ông"

Dân trí Đinh Tiến Sử biết rõ khách sạn Bavico Nha Trang và Bavico Đà Lạt xây dựng trên đất quốc phòng, không được chuyển nhượng nhưng vẫn đưa ra thông tin gian dối, bán trái phép căn hộ du lịch.

Dự kiến ngày 25/6, tòa án quân sự Quân khu 5 sẽ mở phiên tòa xét xử bị cáo Đinh Tiến Sử (SN 1972, Giám đốc Công ty Bách Việt), Nguyễn Văn Đạt (SN 1975, tại Thanh Hóa) và Bùi Tiến Dũng (SN 1979, tại Quảng Nam) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Đinh Tiến Sử chờ ngày hầu tòa.

Phiên tòa này do Trung tá Bùi Đình Tráng làm chủ tọa. Hợp thành HĐXX còn có Đại tá Nguyễn Khắc Quang. Đại diện Viện kiểm sát quân sự Quân khu 5 tham gia phiên tòa có Thượng tá Nguyễn Quang Chung và Trung tá Trần Xuân Quang.

Một trong những điểm khác biệt của phiên tòa này là có sự tham gia của gần 20 luật sư, bào chữa cho các bị cáo và bảo vệ quyền lợi cho những người liên quan. Ngoài ra, HĐXX cũng triệu tập 200 người bị hại, người làm chứng và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Trở lại vụ việc, vào năm 2013 - 2014, Đinh Tiến Sử là đại diện pháp luật của công ty Bách Việt ký hợp đồng liên doanh, liên kết với Quân khu 7, hợp tác đầu tư xây dựng, kinh doanh khách sạn Bavico Nha Trang và Bavico Đà Lạt. Để tiến hành thực hiện dự án, Sử đã ký hợp đồng thế chấp toàn bộ 2 khách sạn cho Ngân hàng quân đội để đảm bảo cho các khoản vay.

Sau khi triển khai xây dựng khách sạn, Sử cùng đồng phạm đã thực hiện nhiều hành vi trái pháp luật, bán trái phép các căn hộ du lịch, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm khách hàng.

Bản thân Sử là người am hiểu pháp luật, biết rõ khách sạn Bavico Nha Trang và Bavico Đà Lạt xây dựng trên đất quốc phòng và không được chuyển nhượng, sang tên sở hữu, tài sản trên đất đã được thế chấp cho ngân hàng.

Các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng không cấp phép cho công ty Bách Việt xây dựng căn hộ du lịch nhưng vì động cơ vụ lợi, Sử đã quảng cáo bán căn hộ, chỉ đạo bộ phận kinh doanh, tiếp thị, thuê văn phòng luật sư soạn thảo hợp đồng, đưa ra thông tin gian dối về tính pháp lý của dự án. Cam kết làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ, cam kết khách hàng được hưởng lợi nhuận cao, cam kết căn hộ du lịch không bị cấm giao dịch… nhằm tạo niềm tin cho khách hàng, gian dối bán 1 căn hộ cho nhiều người.

Với thủ đoạn trên, Sử và đồng phạm đã lừa đảo 168 người, số tiền bị chiếm đoạt là 283 tỷ đồng. Trong đó, dự án khách sạn Bavico Nha Trang là 210 tỷ đồng, Bavico Đà Lạt là 73 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, bị can Sử cùng đồng phạm đã dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt số tiền lớn. Ngoài hậu quả của vụ án thì hành vi phạm tội của các bị can dẫn tới việc khiếu nại, khiếu kiện đông người, trong thời gian dài, gây mất an ninh, trật tự xã hội, tiềm ẩn điểm nóng trên địa bàn TP Nha Trang và TP Đà Lạt.

Bị can Đạt và Dũng là những người giúp sức tích cực cho Sử thực hiện hành vi phạm tội. Quá trình điều tra, Đạt và Dũng thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải…

Quá trình điều tra, bị can Đinh Tiến Sử không ăn năn hối cải, không thừa nhận sai phạm nhưng căn cứ vào các tài liệu thu thập được cơ quan điều tra xác định hành vi của bị can Sử đã phạm vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò chủ mưu, cầm đầu.

Về nhân thân, bị can Sử từng bị TAND quận Tân Bình (TPHCM) tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù treo về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức và chưa được xóa án tích.

Đầu năm 2018, Sử bị khởi tố về tội chứa mại dâm, hiện nay Công an tỉnh Khánh Hòa đang mở rộng điều tra.

Liên quan tới vụ án có một số đối tượng khác, nhưng cơ quan điều tra đã tách vụ án và sẽ tiếp tục điều tra làm rõ trong các vụ án khác.

Hồng Lĩnh