Chủ cơ sở yến sào che giấu doanh thu hơn 14 tỷ đồng để trốn thuế

Ngày 9/6, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã khởi tố Nguyễn Thị Hiệp (trú tại phường Tuy Hòa, Đắk Lắk), chủ hộ kinh doanh cơ sở Yến Hiệp, để điều tra về tội Trốn thuế.

Trước đó, cơ quan công an phát hiện hộ kinh doanh do bà Hiệp làm chủ có dấu hiệu trốn thuế trong quá trình hoạt động kinh doanh thu mua, sơ chế, gia công và buôn bán tổ yến sào.

Đối tượng Nguyễn Thị Hiệp bị khởi tố (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk).

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định trong giai đoạn năm 2022-2024, cơ sở Yến Hiệp có doanh thu thực tế hơn 21 tỷ đồng nhưng hồ sơ kê khai thuế chỉ thể hiện doanh thu hơn 6 tỷ đồng. Số tiền cơ sở này không kê khai là hơn 14 tỷ đồng, gây thất thu thuế cho ngân sách với số tiền hơn 230 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, bà Hiệp thừa nhận khi quy mô kinh doanh tăng lên đã không thực hiện việc kê khai theo quy định nhằm giảm số tiền thuế phải nộp.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ kê khai, nộp thuế và chủ động cập nhật các quy định mới về thuế để thực hiện theo đúng quy định.