Chốt thời gian xét xử phúc thẩm vụ cô giáo lĩnh 5 năm tù vì 45 triệu đồng

Chiều 26/5, nguồn tin từ Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Nghệ An xác nhận, phiên tòa phúc thẩm xét xử bà Lê Thị Dung (51 tuổi, cựu Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) sẽ được mở vào 8h ngày 12/6.

Bà Dung bị TAND huyện Hưng Nguyên tuyên phạt 5 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong phiên tòa diễn ra từ ngày 17 đến ngày 24/4.

Trung tâm GDNN-GDTX huyện Hưng Nguyên nơi bị cáo Lê Thị Dung từng giữ chức vụ Giám đốc, Bí thư Chi bộ (Ảnh: Hoàng Lam).

Liên quan đến vụ này, tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hương (57 tuổi, cựu kế toán Trung tâm GDNN-GDTX huyện Hưng Nguyên) 24 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo cũng vì tội danh trên. Bị cáo Hương là người tố cáo hành vi vi phạm của bị cáo Dung đến cơ quan Cảnh sát điều tra.

Sau phiên tòa, bà Lê Thị Dung đã kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm và kêu oan. Bị cáo Nguyễn Thị Hương không có kháng cáo.

Ngày 23/5, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An có kháng nghị, đề nghị TAND tỉnh Nghệ An xét xử vụ án theo trình tự phúc thẩm, theo hướng tuyên hủy bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại.

Kháng nghị của Viện KSND tỉnh Nghệ An đánh giá tòa án cấp sơ thẩm chưa xác định rõ được trách nhiệm đầy đủ của Lê Thị Dung, Nguyễn Thị Hương đối với số tiền đã chi cho bị cáo Dung là 103 triệu đồng, chi cho các thầy cô giáo khác 175 triệu đồng. Số tiền này qua giám định tài chính đã được xác định là thiệt hại trong vụ án.

Viện KSND tỉnh Nghệ An cũng cho rằng đối với khoản tiền 48 triệu đồng (nằm trong tổng số tiền 103 triệu đồng bị cáo Dung lập chứng từ thanh toán), cấp sơ thẩm kết luận bị cáo Dung chiếm đoạt nhưng chưa làm rõ được hành vi của bị cáo Lê Thị Dung làm trái công vụ. Nếu xác định có yếu tố chiếm đoạt là cấu thành của tội phạm khác.

Theo kháng nghị của Viện KSND tỉnh Nghệ An các tài liệu, chứng cứ chưa thể hiện rõ quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên do bị cáo Lê Thị Dung ký từ năm 2012 đến năm 2017 có nội dung nào không có hiệu lực thi hành do trái pháp luật không. Đồng thời việc xác định thiệt hại do hành vi trái công vụ của các bị cáo gây ra cần đảm bảo sự chính xác và thống nhất về số liệu để làm căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự.