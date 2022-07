Chồng sát hại vợ ở TPHCM rồi về quê An Giang đầu thú

Ngày 25/7, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) cho biết đã di lý Trần Hữu Phúc (21 tuổi, quê An Giang) từ An Giang về TPHCM để điều tra liên quan vụ án mạng xảy ra trên địa bàn.

Nạn nhân là chị T. (23 tuổi, quê Sóc Trăng), vợ của Phúc.

Khu phòng trọ xảy ra vụ việc (Ảnh: V.V.).

Thông tin ban đầu, tối 24/7, bà Tr. (mẹ của nạn nhân) đi làm về phòng trọ trên đường Ngô Chí Quốc (phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức) thì phát hiện con gái tử vong trên gác với biểu hiện bất thường nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an TP Thủ Đức có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan.

Qua xác minh ban đầu, chị T. cùng chồng là Trần Hữu Phúc và bà Tr. sinh sống tại phòng trọ.

Gần đây, vợ chồng Phúc thường mâu thuẫn, cãi vã. Thời điểm xảy ra vụ việc, mẹ nạn nhân không liên lạc được Phúc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Phúc là nghi phạm nên ra thông báo truy tìm, tổ chức truy bắt.

Riêng Phúc, sau khi gây án đã bỏ trốn về quê An Giang rồi đầu thú tại địa phương.