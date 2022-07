Bắt nghi can sát hại nữ chủ tiệm xăm thẩm mỹ ở Móng Cái

Choóng Văn Thắng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại huyện Hải Hà (Ảnh: Công an cung cấp).

Công an TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh tối ngày 17/7 cho biết, đơn vị đã bắt được nghi can ra tay đoạt mạng nữ chủ tiệm xăm thẩm mỹ trong đêm khi đang lẩn trốn tại xã Quảng Minh, huyện Hải Hà cùng hung khí gây án.

Nạn nhân là chị Đ.T.T. (SN 1991, trú tại phường Hải Yên, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh); làm nghề phun xăm thẩm mỹ.

Công an TP Móng Cái ngay sau đó đã vào cuộc điều tra, truy bắt hung thủ. Qua xác minh điều tra, rà soát và sàng lọc, Công an thành phố xác định nghi can số một là Choóng Văn Thắng (SN 2001, trú huyện Hải Hà).

Quá trình đấu tranh, Thắng khai nhận, trưa ngày 16/7, Thắng sử dụng tài khoản Zalo liên lạc với chị T. với nội dung làm quen, hỏi thăm, đặt vấn đề muốn xăm hình và được chị T. chụp ảnh, gửi định vị vị trí.

Sau đó, Thắng từ Hải Hà di chuyển đến TP Móng Cái mua ma túy "đá" để sử dụng. Do chưa đủ liều, biết chị T. ở một mình nên Choóng Văn Thắng nảy sinh ý định đến chỗ chị T. thăm dò, cướp tài sản để có tiền mua thêm ma túy.

20h ngày 16/7, Choóng Văn Thắng đến tiệm yêu cầu xăm hình lên ngực nhưng sau đó nói không có tiền trả, dẫn đến hai bên mâu thuẫn.

Khoảng 0h33 ngày 17/7, Choóng Văn Thắng chuẩn bị hung khí, bất ngờ đâm nhiều nhát vào người chị T. Chị T. bỏ chạy nhưng được một đoạn thì gục ngã tử vong.

Thắng bỏ trốn khỏi hiện trường ngay sau đó.

Cơ quan CSĐT Công an TP Móng Cái tiếp tục phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, điều tra.