Chồng đâm vợ tử vong trong ngày Tết vì nghi ngờ ngoại tình

Ngày 6/2, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Công an huyện Yên Bình (Yên Bái) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng, người chồng dùng dao đâm vợ tử vong tại khu vực thị trấn Thác Bà. Hiện Công an tỉnh Yên Bái đang phối hợp với Công an huyện Yên Bình điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h ngày 5/2, tại tổ dân phố số 3, thị trấn Thác Bà, vợ chồng ông Vũ Văn T. (SN 1977) xảy ra mâu thuẫn do ông này nghi ngờ vợ là bà N.T.M.T. (SN 1977) có quan hệ bất chính với người khác. Ông T. đã dùng dao nhọn đâm vợ, khiến nạn nhân bị thương nặng, sau đó tử vong trên đường đi cấp cứu.

Chỉ vì ghen tuông, ông T. đã dùng dao đâm vợ tử vong ngày mùng 5 Tết Nhâm Dần (Ảnh: CTV).

Ngay khi nhận được tin báo, cơ quan công an đã chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương có mặt tại hiện trường, tổ chức các hoạt động điều tra, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai nghi phạm và người làm chứng.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ vật chứng là một con dao nhọn.

Hiện cơ quan chức năng đã thực hiện thủ tục giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Vũ Văn T. để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ vụ án.