Chồng bị đâm suýt chết, vợ có "hành động lạ" khiến nhiều người sửng sốt

Phiên tòa xét xử bị cáo Đặng Đình Lâm (44 tuổi, trú xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) về tội Giết người kết thúc với bản án 7 năm tù. Lâm gạt nước mắt đứng dậy, đưa hai tay vào chiếc còng số 8 đang mở sẵn.

Anh Đặng Văn C. (37 tuổi) bước tới, vỗ vai Lâm, động viên "cố gắng nhé". Chị Nguyễn Thị G., vợ anh C. cũng chạy lại, rút ví ra, định đưa tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng cho bị cáo. Khi hiểu quy định của trại tạm giam, chị nhờ một cán bộ dẫn giải đóng hộ tiền lưu ký cho bị cáo.

Bị cáo Đặng Đình Lâm bật khóc tại phiên tòa (Ảnh: Hoàng Lam).

Nếu không theo dõi phiên tòa từ đầu, thật khó để hình dung anh C. là bị hại của Đặng Đình Lâm trong vụ án giết người này, còn chị G. là vợ của anh C. Chính chị G. cũng bị Lâm cầm dao dọa cho phải bỏ chạy và chứng kiến chồng mình quằn quại trong đau đớn khi lĩnh trọn một nhát dao của nam bảo vệ này.

"Hai gia đình ở cùng một xã chứ xa xôi gì đâu. Nếu trước khi xảy ra sự việc, họ xử sự với nhau một cách đầy cảm thông thế này thì không có cảnh người đi tù, người suýt chết", một người dự phiên tòa chép miệng.

Theo hồ sơ vụ án, sáng 14/12/2022, Lâm phát hiện có 2 người đang cưa cây trong khu vực được công ty giao bảo vệ, quản lý. Khi Lâm ngăn chặn việc chặt cây và truy hỏi thì 2 người này cho biết được anh Đặng Văn C. thuê.

Bị cáo Lâm nghẹn ngào xin lỗi nạn nhân (Video: Hoàng Lam).

Chiều cùng ngày, Lâm cầm một con dao đến nhà anh C. Trước đó, hai người đã có cãi cọ, thách thức qua điện thoại. Tại đây, hai bên tiếp tục xảy ra cãi vã.

Lâm dùng dao đâm một nhát vào bụng anh C. khiến nạn nhân thủng ruột non, thủng đại tràng. Được đưa đi cấp cứu kịp thời nên anh C. giữ được tính mạng nhưng bị tổn hại 59% sức khỏe.

Tại phiên tòa, bị cáo Lâm thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Lâm cho biết, bản thân không có căn cứ khẳng định anh C. thuê người cắt cây trong phạm vi rừng mình quản lý. Bị cáo bức xúc khi anh C. nói "anh không có bản lĩnh đâm tôi đâu" nên không kiềm chế được, dẫn tới gây án.

Đứng trước bục khai báo, người đàn ông 44 tuổi bật khóc nức nở khi nhắc tới sai lầm lớn nhất trong cuộc đời mình. Trong tiếng nấc nghẹn, bị cáo Lâm gửi lời xin lỗi anh C., mong anh và gia đình tha thứ. Bị cáo cũng mong Hội đồng xét xử xem xét, giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về làm lại cuộc đời.

Sau khi gửi tiền lưu ký qua cán bộ trại giam, chị G. còn đứng dõi theo bị cáo rời phiên tòa (Ảnh: Hoàng Lam).

"Khi thấy chồng mình bị đâm, tôi bức xúc tột độ, mong anh ta bị trừng trị thật nặng. Nhưng đến đây, giọt nước mắt hối hận và lời xin lỗi thành tâm của anh ta khiến tôi động lòng trắc ẩn", chị G. tâm sự.

Theo người phụ nữ này, sai lầm của bị cáo đối với chồng chị đã bị pháp luật xử lý một cách nghiêm khắc. Gia đình Lâm cũng nghèo nhưng đã cố gắng vay mượn bồi thường cho nạn nhân. Vì lỗi lầm của chồng mà vợ Lâm và các con cũng phải chịu khổ, bị liên lụy.

"Tôi và chồng bằng lòng xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho anh Lâm, gửi chút tiền để anh bớt thiếu thốn trong thời gian đi tù. Mong anh ấy cải tạo tốt để sớm trở về với gia đình, xã hội", chị G. chia sẻ về "hành động lạ" sau phiên tòa của mình.

Đón nhận sự thấu hiểu, tha thứ và tấm lòng của gia đình bị hại, bị cáo Lâm rơi nước mắt. Người đàn ông lầm lũi bước ra khỏi phòng xử để về trại giam, bắt đầu hành trình trả giá cho tội lỗi của mình.