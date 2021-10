Cho hàng nghìn người vay nặng lãi, giấu tang vật trong... cặp sách của con

Dân trí "Núp bóng" doanh nghiệp hỗ trợ tài chính mang tên Công ty TNHH CTL, Cường và Linh đã hợp thức việc cho vay nặng lãi bằng hợp đồng thuê, mua bán tài sản.

Vợ chồng Cường và Linh tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Sơn La (Sơn La) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Cường và Bùi Thị Khánh Linh (cả 2 cùng trú tại Tổ 9, phường Quyết Tâm, TP Sơn La) về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và ra Lệnh tạm giam đối với 2 bị can để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, ngày 5/10, cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp đối với nhà ở, nơi làm việc của vợ chồng Cường và Linh, thu giữ 371 bộ hồ sơ hợp đồng mua bán tài sản, thuê tài sản (nhà đất, ô tô, xe máy…); 29 xe máy; một xe máy điện; 6 máy tính; 2 điện thoại di động; 3 ô tô và nhiều sổ sách, giấy tờ có liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng.

Tiến hành khám xét mở rộng, cơ quan điều tra thu giữ tại cặp sách đi học của con gái Lê Văn Cường 7 bộ hồ sơ hợp đồng mua bán tài sản, thuê tài sản; tại điểm giao dịch huyện Mai Sơn nhà 29 tiểu khu 5, thị trấn Hát Lót (Mai Sơn, Sơn La) thu giữ 5 xe máy, 2 máy tính.

Theo cơ quan công an, để thực hiện hành vi phạm tội, vợ chồng Cường đã mở 4 điểm giao dịch; 2 kho chứa hàng rải rác tại địa bàn phường Quyết Tâm, xã Chiềng Sinh và xã Chiềng Ngần (TP Sơn La); một điểm giao dịch tại địa bàn thị trấn Hát Lót (huyện Mai Sơn), đồng thời các đối tượng đăng nhiều bài viết quảng cáo lên mạng xã hội.

Với thủ đoạn cho vay tiền trá hình dưới hình thức mua bán tài sản, thuê tài sản, các bị can yêu cầu người vay tiền ký vào các hợp đồng mua bán, thuê tài sản (ô tô, xe máy).

Sau khi vay, người vay muốn lấy lại tài sản để sử dụng thì phải ký vào hợp đồng thuê tài sản và để lại các loại giấy tờ cá nhân như: CMND, CCCD, giấy phép lái xe, học bạ, chứng chỉ hành nghề, giấy đăng ký kết hôn…, tiền lãi hàng tháng người vay phải trả được tính là tiền thuê tài sản.

Do cần tiền gấp trong thời gian ngắn nên nhiều người dân đã đến Công ty TNHH CTL của vợ chồng Cường để vay tiền. Cơ quan công an cho hay, số người bị hại trong vụ án do vợ chồng Lê Văn Cường thực hiện đã lên đến hàng nghìn người.

Hiện đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế - Ma túy, Công an thành phố Sơn La đang tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh làm rõ vụ án. Công an thành phố thông báo những ai đã vay tiền tại Công ty TNHH của Lê Văn Cường với hình thức trên (bao gồm đã thanh lý hợp đồng và chưa thanh lý hợp đồng) xin liên hệ Điều tra viên Phạm Thu Hằng ĐT: 0972965599 để làm việc.

