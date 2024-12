Chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng bằng chiêu trò chào bán phân bón giá rẻ

Ngày 24/12, Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Nhật Anh (SN 1996, trú huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Vĩnh Long) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, từ tháng 10, Nhật Anh sử dụng tài khoản Facebook Imported Fertilizers mời chào các đại lý, cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp mua phân bón giá rẻ.

Một số đơn vị kinh doanh mặt hàng này tại Nghệ An đã tin tưởng, đặt mua hàng số lượng lớn.

Bị can Lê Nhật Anh tại Công an huyện Yên Thành (Ảnh: Quỳnh Trang).

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền cọc từ các đại lý, Nhật Anh chiếm đoạt và cắt đứt liên lạc. Ngày 16/12, người đàn ông này bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn ở tỉnh Long An.

Bước đầu, cơ quan công an chứng minh với thủ đoạn này, Lê Nhật Anh đã chiếm đoạt trên 1 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, Lê Nhật Anh khai nhận bản thân làm nghề kinh doanh phân bón được một thời gian. Tuy nhiên, gần đây do kinh doanh thua lỗ nên anh ta nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. "Con mồi" mà người đàn ông này hướng tới là những bạn hàng cũ đã có quan hệ mua bán trước đây.