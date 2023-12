"Chém" là con nuôi của cựu lãnh đạo cấp cao để lừa hàng tỷ đồng

VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố Vũ Thị Thanh (48 tuổi, ở quận Hà Đông, Hà Nội) tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với khung hình phạt 12-20 năm hoặc tù chung thân.

Theo cáo trạng, tháng 11/2021, Thanh quen ông C. (ở quận Hà Đông) và được ông C. tâm sự về việc đền bù, giải tỏa lô đất của gia đình ở huyện Chương Mỹ (Hà Nội).

Khi ông C. giãy bày về số tiền hơn 1 tỷ đồng được bồi thường, hỗ trợ, Thanh cho rằng như vậy là không thỏa đáng và hứa sẽ giúp ông C. được đền bù nhiều tiền hơn.

Thanh đã nói dối đối phương rằng có mẹ nuôi là nguyên lãnh đạo cấp cao ở Quốc hội. Bị can còn giả vờ lấy điện thoại gọi cho mẹ nuôi để khiến ông C. tin tưởng.

Sau đó, Thanh báo với ông C. chi phí khoảng 50 triệu đồng và tiền đền bù sẽ được giải ngân trước Tết. Ông C. tin tưởng, đưa tiền cho Thanh.

Tiếp tục, Thanh tiếp tục nói dối ông C., tự khoe là em nuôi của một lãnh đạo cao cấp của Chính phủ và đang làm thư ký cho vị lãnh đạo này.

Thanh bảo ông C. muốn lấy thêm tiền đền bù thì phải chuyển đổi thành doanh nghiệp, phải có sim số đẹp, tài khoản ngân hàng số đẹp, điện thoại đắt tiền... Vì tin tưởng, ông C. nhiều lần đưa tiền cho Thanh và không có giấy biên nhận.

Đến tháng 5/2022, Thanh lại lừa ông C. rằng đã được giúp các thủ tục để thành chủ doanh nghiệp và được mua 1.500m2 đất ở huyện Quốc Oai với giá ưu đã. Thanh bảo ông C. chỉ cần đưa tiền, bị can sẽ lo toàn bộ thủ tục.

Sau khi nhận tiền, Thanh dùng cho nhu cầu cá nhân. Khi bị ông C. đòi tiền, Thanh thỏa thuận viết giấy nhận nợ.

Ngày 11/11/2022, 2 bên gặp nhau và thống nhất tổng số tiền ông C. đã đưa cho Thanh là 1,7 tỷ đồng, hẹn 30 ngày sau sẽ trả tiền.

Đặc biệt, vì quá tin tưởng Thanh, ông C. còn giới thiệu nhiều người quen của mình cho Thanh để giúp các công việc cá nhân.

Tổng số tiền Thanh đã chiếm đoạt của 3 nạn nhân là hơn 2 tỷ đồng.