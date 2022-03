Chém anh ruột lún sọ vì tiền hỗ trợ Covid-19

Ngày 29/3, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt bị cáo Lê Hoàng Em (34 tuổi), ngụ xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang 7 năm tù về tội "Giết người".

Bị cáo Lê Hoàng Em tại phiên tòa (Ảnh: CTV).

Theo cáo trạng, chiều ngày 13/9/2021, sau khi uống rượu say, Hoàng Em điều khiển xe máy đến Cầu Gò Đất (thuộc ấp Gò Đất, xã Bình An), gặp người anh ruột là Lê Hiền Lương (Công an ấp Gò Đất) cùng với 2 người khác đang trực chốt kiểm soát phòng, chống Covid-19.

Tại đây, Hoàng Em xảy cự cãi với anh Lương về tiền trợ cấp dịch bệnh Covid - 19 mà gia đình chưa nhận được.

Sau khi nghe anh Lương giải thích, Hoàng Em không nói gì mà chạy xe về nhà lấy dao đến chém anh Lương và được mọi người can ngăn. Không chịu dừng lại, Hoàng Em tiếp tục về nhà lấy cây dao khác, quay lại bất ngờ chém mạnh vào đầu anh Lương, gây lún sọ.

Sau khi gây án, Hoàng Em đã đến Công an đầu thú.

Theo kết luận giám định pháp y, tỷ lệ thương tật mà bị cáo gây ra cho người anh ruột là 37%.