Chạy xe dẫn đường cho đồng bọn cướp tài sản

Ngày 26/5, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Trà Ôn (Vĩnh Long) đã giam Lê Minh Tất Linh (40 tuổi) vì có liên quan đến vụ cướp tài sản xảy trên địa bàn huyện Trà Ôn vào ngày 7/12/2023.

Bị can Lê Minh Tất Linh tại cơ quan Công an (Ảnh: CTV).

Qua xác minh, ngày xảy ra vụ việc, Linh lái mô tô đi trước dẫn đường cho Quang và Tài chạy phía sau đến nhà ông Lê Văn C. thì ra tay cướp hơn 46 triệu đồng và 6 điện thoại di động.

Tại cơ quan công an, Linh đã thừa nhận và thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Liên quan vụ án trên, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Trà Ôn đã khởi tố 5 bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 bị can gồm: Nguyễn Thanh Quang, Nguyễn Phạm Văn Tài, Lê Minh Tất Linh, Nguyễn Hoàng Phong. Riêng Nguyễn Hoàng Trọng được tại ngoại để điều tra.

Các bị can trên bị truy tố về nhiều tội danh như Cướp tài sản; Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; Bắt, giữ người trái pháp luật.

Vụ việc được củng cố hồ sơ để truy tố các đối tượng theo quy định của pháp luật.