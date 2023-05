Chánh Thanh tra tỉnh Lai Châu bị bắt vì nhận hối lộ

Ngày 10/5, thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thi hành các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với ông Nguyễn Thanh Trì (SN 1969), để điều tra về hành vi Nhận hối lộ. Ông Trì hiện là Chánh Thanh tra tỉnh Lai Châu.

Các quyết định trên đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Ông Nguyễn Thanh Trì (đeo kính) thời điểm bị bắt (Ảnh: Công an Lai Châu).

Hôm 30/3, Công an tỉnh Lai Châu đã tạm giữ 15 đối tượng là cán bộ, công chức một số sở, ban, ngành và các huyện trên địa bàn tỉnh vì hành vi Đưa hối lộ và Nhận hối lộ.

Trong số này, có 6 người thuộc đoàn thanh tra của tỉnh Lai Châu bị điều tra về hành vi nhận hối lộ, gồm: Ngô Thị Dung (SN 1969, Trưởng phòng 1, Thanh tra tỉnh Lai Châu, Trưởng đoàn Thanh tra); Đỗ Lương Bằng (SN 1983, cán bộ Thanh tra tỉnh, Thư ký Đoàn Thanh tra); Lê Mạnh Cường (SN 1988, cán bộ Thanh tra tỉnh); Vũ Thanh Vận (SN 1984, cán bộ Thanh tra tỉnh); Lò Văn Ngọc (SN 1989, cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh); Phạm Trọng Thứ (SN 1973, cán bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).