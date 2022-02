Cha mẹ xót xa khi vừa mất con vừa mất hơn 300 triệu tiền bảo hiểm

Ngày 12/2, Công an huyện Bình Chánh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra vụ tiệm bán trái cây bị trộm đột nhập lấy hơn 600 triệu đồng.

Tên trộm lẻn vào tiệm trái cây của vợ chồng anh T. (Ảnh cắt từ clip).

Nạn nhân là vợ chồng anh T.V.T. (34 tuổi, quê Bến Tre), chủ tiệm trái cây ở ấp 5, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TPHCM.

Chia sẻ với phóng viên, anh T. cho biết, rạng sáng ngày 7/2, anh thức dậy lấy tiền để ở đầu giường để đi chợ Bình Điền lấy trái cây về bán nhưng không thấy.

Kiểm tra hộc tủ, vợ chồng anh T. hoảng hốt khi phát hiện hơn 300 triệu đồng tiền bảo hiểm của con trai 7 tuổi vừa qua đời và hơn 4 cây vàng "không cánh mà bay".

Cặp vợ chồng bị trộm hơn 300 triệu tiền bảo hiểm của con trai vừa mất (Clip nạn nhân cung cấp)

"Con trai tôi vừa mất vì bệnh sốt xuất huyết và được công ty bảo hiểm hỗ trợ hơn 300 triệu đồng. Tôi chưa kịp đi gửi ngân hàng thì bị kẻ trộm lấy mất", anh T. chia sẻ.

Ngoài tiền mặt, kẻ gian còn lấy một điện thoại, một laptop và hơn 4 cây vàng mà vợ chồng anh T. tích cóp từ việc mua bán trái cây trong nhiều năm mới có được. Tổng giá trị tài sản hơn 600 triệu đồng.

Tiệm trái cây xảy ra vụ trộm (Ảnh: Hoàng Thuận).

Cơ quan công an có mặt tại hiện trường hôm xảy ra vụ việc (Ảnh cắt từ clip).

Theo hình ảnh từ camera, khoảng 0h40 cùng ngày, một nam thanh niên lẻn vào phòng trọ, đồng thời là tiệm bán trái cây của vợ chồng anh T. lục lọi hơn 5 phút rồi trở ra với số tài sản trên.

Công an huyện Bình Chánh đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM lần theo dấu vết camera an ninh để truy bắt đối tượng gây án.