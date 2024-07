Cha dượng xâm hại con riêng của vợ hờ

Chiều 11/7, thông tin từ Công an thị xã Tân Châu ( An Giang ) cho biết, đơn vị vừa bắt tạm giam Phan Văn Bi (55 tuổi, ngụ An Giang) về tội Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Phan Văn Bi và bà Đ.N.T. (44 tuổi, ngụ thị xã Tân Châu) có quan hệ tình cảm, sinh sống với nhau như vợ chồng, cả hai đều có nhà riêng.

Khoảng 8/2023, sau khi nhậu xong, Bi điều khiển mô tô đến nhà bà T. để chở cháu V.T.B.L. (16 tuổi, con ruột bà T.) về nhà Bi để rửa chén. Tại nhà Bi, cháu L. ra phía sau bếp rửa chén, còn Bi vào phòng ngủ nằm nghỉ.

Sau khi L. rửa chén xong và gọi Bi đưa về thì Bi nảy sinh ý định quan hệ tình dục nên đã kêu L. vào phòng, rồi dùng sức khống chế nạn nhân để xâm hại.

Đối tượng Phan Văn Bi (Ảnh: Nghiêm Túc).

Sau khi thực hiện hành vi, Bi nói với L. là không được kể lại sự việc cho người khác biết. Trong lúc cùng L. đi ra đến cửa phòng, bà T. phát hiện bất thường nên hỏi, nhưng Bi phủ nhận.

Đến ngày 12/1, do thấy bụng của con gái lớn bất thường nên bà T. đưa L. đi khám thì phát hiện L. đã có thai. Sau đó, gia đình đã đưa L. đến cơ quan công an trình báo sự việc và làm đơn tố giác hành vi của Bi.

Công an thị xã Tân Châu sau đó đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phan Văn Bi về hành vi Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi.