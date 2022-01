Cha dượng đạp chết con riêng của vợ vì "tội" khóc to

Ngày 11/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ để đưa ra xét xử bị can Nguyễn Minh Quân (31 tuổi, ngụ xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn, Vĩnh Long) về hành vi giết người.

Theo điều tra, Quân và chị N.T.H.N. (23 tuổi) sống với nhau như vợ chồng tại thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình (Vĩnh Long). Sống cùng có cháu G.B. (2 tuổi) là con trai riêng của chị N..

Đối tượng Nguyễn Minh Quân (Ảnh: Công an Vĩnh Long)

Rạng sáng ngày 30/11/2021, Quân bắt được một con rắn và kêu chị N. lấy đồ để đựng. Vì bé B. đang khóc to nên chị N. buộc phải ngồi lại dỗ con mà không làm theo yêu cầu của Quân.

Thấy vậy, Quân đã tức giận tiến đến dùng chân đạp nhiều lần vào đầu và chân khiến bé B. gục tại chỗ.

Dù được đưa đi cấp cứu nhưng do chấn thương sọ não quá nặng, bé B. đã tử vong vào chiều cùng ngày.

Trong quá trình lấy lời khai, Quân cho rằng do bản thân bị nghiện ma túy, lên cơn nghiện nên không kiểm soát được hành vi, đã gây ra sự việc.