Cấu kết in 1,6 triệu cuốn sách giáo khoa giả, 13 bị cáo lĩnh án

Ngày 13/5, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên án sơ thẩm đối với 13 bị cáo trong vụ án sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả với quy mô đặc biệt lớn.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Trung Luật (44 tuổi, trú tại TPHCM) người cầm đầu đường dây lĩnh 12 năm tù về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả.

Các bị cáo còn lại lãnh các mức án khác nhau, thấp nhất 21 tháng tù, cao nhất 9 năm tù.

Các bị cáo tại phiên xét xử (Ảnh: Trạng Chi).

Riêng bị cáo Trần Ngọc Tấn (35 tuổi, trú tỉnh Đồng Nai) bị phạt 200 triệu đồng về tội Buôn bán hàng giả.

Theo nội dung vụ án, Nguyễn Trung Luật đã cầm đầu, tổ chức sản xuất hơn 1,6 triệu cuốn sách giáo khoa giả thành phẩm, khoảng 347.000 bản in bán thành phẩm, chưa gia công hoàn thiện.

Các đầu sách này đều giả mạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TPHCM, có tổng giá trị tính theo giá in trên bìa lên tới hơn 51 tỷ đồng.

Để tiêu thụ số lượng sách trên, Luật đã ký kết nhiều giao dịch. Trong đó, Phạm Thạch Kim Điền (40 tuổi, trú tại TPHCM) ký kết hơn 1,1 triệu cuốn sách, trị giá gần 38 tỷ đồng (giá bìa), mức chiết khấu lên tới 69%.

Luật còn bán cho Phạm Tin (43 tuổi, trú tại TPHCM) hơn 86.000 cuốn sách giả, trị giá hơn 3 tỷ đồng.

Trong đường dây này, Phạm Ngọc Quang (48 tuổi, trú tại TPHCM) đảm nhận khâu in ấn. Quang giao việc quản lý xưởng in cho Phan Xuân Năng (35 tuổi, trú tại TPHCM) và thuê một số công nhân khác để vận hành máy móc, thiết bị tại xưởng in.