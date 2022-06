Câu chuyện ngoại tình đằng sau một vụ án ma túy

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lò Thị Dương (42 tuổi) và Lò Thị Hồng (21 tuổi, con gái Dương) về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và tội Vu khống.

Ma túy trong túi người phụ nữ bán gà

Theo cơ quan công an, khoảng 8h ngày 26/5, Công an phường Thanh Trường nhận được tin báo: Tại khu vực xã Thanh Luông, huyện Điện Biên xuất hiện một đối tượng nữ giới, điều khiển xe máy chở theo lồng gà, đi từ cầu sắt Mường Thanh vào khu vực xã Thanh Luông và có biểu hiện mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, đến khoảng 11h cùng ngày, khi người phụ nữ đến khu vực hầm Đờ Cát, tổ công tác yêu cầu dừng xe kiểm tra và phát hiện trong chiếc túi giả da màu đen người này đang đeo trước bụng có 11 viên ma túy tổng hợp và một gói heroin. Công an phường Thanh Trường đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và đưa về cơ quan công an để đấu tranh khai thác.

Công an phường Thanh Trường phát hiện, thu giữ ma túy trong túi của bà L.T.T. (Ảnh: Công an Điện Biên).

Tại cơ quan công an, người này khai nhận là L.T.T. (47 tuổi, ở TP Điện Biên Phủ). Theo lời khai ban đầu của bà T., sáng 26/5, bà chở gà đi bán. Đến 10h45 cùng ngày, người phụ nữ chở 4 con gà đi giao cho một người đã đặt mua ngày hôm trước.

Trên đường quay về, bà T. nhận được một cuộc điện thoại và dừng lại bên đường nghe thì có người đàn ông không quen biết đặt một gói ma túy nhỏ vào túi của bà, nhờ mang đến ngã ba hầm Đờ Cát. Bà này đồng ý và tiếp tục điều khiển xe máy về hướng thành phố Điện Biên Phủ. Khi đi đến gần ngã ba hầm Đờ Cát, bà T. bị Công an phường Thanh Trường bắt giữ.

Trong quá trình nghiên cứu hồ sơ, điều tra vụ việc, xác minh nhân thân, lai lịch của bà L.T.T., Công an thành phố Điện Biên Phủ thấy nổi lên một số điểm nghi vấn cần phải tập trung phân tích, làm rõ.

Tiếp tục đấu tranh, bà T. thừa nhận việc khai báo trước đó là không chính xác. Bà này nói vì lo sợ, hoang mang nên đã khai báo sai sự thật.

Trong lời khai mới, bà T. cho biết sau khi giao gà ở xã Thanh Luông, bà này đứng nói chuyện điện thoại thì thấy có một người phụ nữ đứng bên cạnh. Sau đó bà T. đi đến hầm Đờ Cát thì bị công an bắt. Bà T. không hề biết vì sao có gói ma túy trong túi của mình.

Giải oan

Qua xác minh nhân thân, lai lịch, xác định bà T. không phải người nghiện, cũng không có bất cứ tài liệu nào chứng minh bà này có liên quan đến hoạt động mua bán chất ma túy, cơ quan công an phán đoán có thể bà L.T.T. bị vu oan.

Trinh sát tiếp tục vào cuộc, triển khai các mũi xác minh mối quan hệ các thành viên trong gia đình bà T. Quá trình xác minh, cơ quan công an phát hiện chồng bà L.T.T. là ông Lường Văn H. có mối quan hệ bất chính với một phụ nữ, người này đã từng bị bà T. đánh ghen.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đặt ra nghi vấn về việc người phụ nữ này rất có thể có động cơ vu oan cho bà T. và đây cũng có thể là đầu mối chính của vụ việc. Công an đã triệu tập người phụ nữ này lên làm việc.

Lò Thị Dương (trái) và Lò Thị Hồng (con gái Dương) (Ảnh: Công an Điện Biên).

Tại cơ quan công an, người phụ nữ tên Lò Thị Dương (42 tuổi) khai nhận, sau khi có quan hệ bất chính với chồng bà T., vào tháng 1/2021, Dương bị bà T. đánh ghen tại một nhà nghỉ rồi tung clip đánh ghen lên mạng.

Công an xác định, số điện thoại báo tin cho Công an phường Thanh Trường về việc bà L.T.T. vận chuyển ma túy vào ngày 26/5 cũng chính là số Lò Thị Dương dùng để liên lạc với nhân tình.

Từ đây, cơ quan điều tra có thêm chứng cứ để khẳng định Lò Thị Dương chính là người có liên quan trực tiếp đến vụ việc.

"Tiểu tam" trả thù "chính thất", tự tay đẩy con gái vào vòng lao lý

Quá trình làm việc ban đầu, Dương quanh co, chối tội, khai báo gian dối, gây khó khăn cho công tác điều tra. Sau đó bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã khiến Dương phải cúi đầu nhận tội.

Dương khai nhận, do thù tức việc bị bà T. đánh ghen và tung clip đánh ghen lên mạng nên đã nung nấu ý định trả thù.

Sau đó, Dương gọi con gái là Lò Thị Hồng (21 tuổi, đang là sinh viên trường Đại học Tây Bắc - Sơn La) giúp mình thực hiện ý định trả thù.

Dương đi mua ma túy và lấy sim rác để con gái gọi điện đặt gà của bà T. Sau đó, Hồng chỉ dẫn bà T. ship gà đến nơi vắng vẻ, rồi lợi dụng sơ hở để bỏ ma túy vào túi bà T., sau đó báo công an.

Căn cứ kết quả điều tra xác minh, ngày 29/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Điện Biên Phủ đã ra quyết định trả tự do cho bà L.T.T.. Ngày 31/5, công an ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam và hoàn tất kết luận điều tra, đưa ra truy tố đối với Lò Thị Dương, Lò Thị Hồng về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và tội Vu khống.