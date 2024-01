Cắt hàng rào bảo vệ cao tốc Bắc - Nam bán đồng nát

Ngày 12/1, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) đang hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Cao Siêu (23 tuổi, trú xã Diễn Thành, Diễn Châu) về tội Trộm cắp tài sản.

Trước đó, cuối tháng 12/2023, Công an huyện Diễn Châu nhận được tin báo về hệ thống lưới thép bảo vệ cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua xã Diễn Quảng (Diễn Châu) bị kẻ gian cắt trộm.

Nguyễn Cao Siêu cùng tang vật vụ trộm (Ảnh: Tuấn Anh).

Đây là hệ thống hàng rào thép bảo vệ và ngăn người đi bộ, gia súc vào cao tốc. Việc các tấm lưới thép B40 của hệ thống bảo vệ này bị cắt trộm gây thiệt hại về tài sản và dẫn đến nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến cao tốc.

Quá trình rà soát, phân loại các đối tượng nghi vấn trên địa bàn, Công an huyện Diễn Châu phát hiện Nguyễn Cao Siêu có nhiều dấu hiệu bất minh về tài sản. Đây là đối tượng từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản, hiện không có nghề nghiệp ổn định nhưng gần đây tiêu xài khá thoải mái.

Các tấm lưới B40 thuộc hệ thống bảo vệ cao tốc Bắc -Nam đoạn qua huyện Diễn Châu bị Siêu cắt trộm (Ảnh: Tuấn Anh).

Sau thời gian theo dõi, Công an huyện Diễn Châu và các đơn vị liên quan bắt quả tang Nguyễn Cao Siêu khi thanh niên này đang vận chuyển các tấm lưới B40 đi tiêu thụ.

Bước đầu, Siêu thừa nhận hành vi của mình. Đối tượng cắt trộm thép hàng rào bảo vệ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đi qua địa bàn để bán đồng nát, lấy tiền tiêu xài.

Cơ quan chức năng làm rõ, Nguyễn Cao Siêu cắt trộm 40 tấm lưới thép, gây thiệt hại khoảng 200 triệu đồng.