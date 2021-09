Cất giấu gần 9.000 viên ma túy cùng 2 bánh heroin trong nhà

Dân trí Cơ quan công an tại Quảng Bình vừa triệt phá chuyên án về ma túy, bắt giữ một đối tượng cùng tang vật hơn 9.000 viên ma túy tổng hợp và 2 bánh heroin.

Ngày 30/9, thông tin từ Công an huyện Minh Hóa (Quảng Bình), đơn vị này vừa phối hợp với các lực lượng liên quan phá thành công chuyên án mang bí số 921N, bắt giữ một đối tượng cùng lượng lớn ma túy.

Theo đó vào lúc 23h ngày 29/9, trên Quốc lộ 12C, thuộc địa phận thôn Tiến Hóa, xã Hồng Hóa, Công an huyện Minh Hóa phối hợp với Công an huyện Tuyên Hóa và các lực lượng thuộc Công an tỉnh Quảng Bình đã bắt quả tang đối tượng Đinh Xuân Ngọc (SN 1986), trú tại xã Hồng Hóa, huyện Minh Hóa có hành vi tàng trữ 4 viên ma túy.

Đối tượng Đinh Xuân Ngọc cùng tang vật (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp)

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Ngọc, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện và thu giữ 2 bánh heroin, 8.998 viên ma túy dạng thuốc tân dược và một gói nilon chứa ma túy loại heroin.

Bước đầu tại cơ quan điều tra, Đinh Xuân Ngọc đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình. Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Minh Hóa đang phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và các đối tượng có liên quan.

Số ma túy mà 2 đối tượng Biên và Hùng tàng trữ (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp).

Trước đó vào ngày 27/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với công an các huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy cũng đã bắt giữ 2 đối tượng về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng bị bắt giữ là Phạm Thanh Biên (SN 1988), trú tại Võ Ninh, huyện Quảng Ninh và Phạm Xuân Hùng (SN 1991) trú tại Phong Thủy, Lệ Thủy. Tang vật thu giữ gồm 2.162 viên ma túy hồng phiến, 5 điện thoại di động, một xe mô tô, 14 triệu đồng cùng một số tang vật khác có liên quan.

Tiến Thành