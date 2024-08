Cắt ghép hình ảnh vào clip nhạy cảm rồi đòi nạn nhân 2 tỷ đồng

Ngày 6/8, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Cần Thơ, cho biết trên địa bàn thành phố vừa xuất hiện trường hợp các đối tượng sử dụng công nghệ cao, cắt ghép hình ảnh khuôn mặt của nạn nhân rồi gắn vào hình ảnh, clip nhạy cảm để tống tiền hơn 2 tỷ đồng.

Theo Công an TP Cần Thơ, nạn nhân mà các đối tượng nhắm đến là những người có điều kiện kinh tế, địa vị xã hội (chủ yếu là nam giới) để thu thập thông tin, hình ảnh, số điện thoại.

Sau khi có được những thông tin, hình ảnh, các đối tượng ghép khuôn mặt nạn nhân vào các cảnh quay nhạy cảm, thường có bối cảnh trong nhà nghỉ, khách sạn.

Cuối cùng, chúng đóng giả làm thám tử tư, liên hệ với nạn nhân và thông báo về việc phát hiện nạn nhân có mối quan hệ bất chính nhằm tống tiền. Nếu nạn nhân không đồng ý chuyển tiền, chúng đe dọa sẽ phát tán những hình ảnh, clip nhạy cảm lên mạng xã hội hoặc gửi đến nơi làm việc.

Phòng An ninh mạng Công an TP Cần Thơ cũng cho biết, cơ quan này đang khẩn trương điều tra, truy xét, xác minh và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Để phòng tránh các trường hợp đáng tiếc xảy ra, Công an TP Cần Thơ khuyến cáo người dân cảnh giác và bình tĩnh. Tuyệt đối không thực hiện yêu cầu chuyển tiền của các đối tượng.

Khi người dân thực hiện chuyển tiền lần đầu tiên, các đối tượng này sẽ có cơ sở gây áp lực, yêu cầu tiếp tục chuyển thêm nhiều lần nữa. Nếu gặp phải trường hợp này, đề nghị người dân liên hệ ngay với cơ quan công an nơi gần nhất hoặc trực ban Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng An ninh mạng Công an TP Cần Thơ để cung cấp thông tin và phối hợp điều tra.

Công an TP Cần Thơ cũng khuyến nghị người dân không chia sẻ thông tin cá nhân lên MXH ở chế độ công khai, không truy cập vào các đường dẫn lạ (được gửi kèm trong tin nhắn hoặc email); luôn cẩn trọng khi tiếp nhận các cuộc gọi, tin nhắn từ những nguồn không quen biết, không rõ ràng.