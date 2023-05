Cặp đôi bắt cóc người để đòi nợ

Ngày 9/5, Công an TP Cần Thơ đang điều tra vụ bắt giữ người trái pháp luật, xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, hôm 7/5, Công an quận Ninh Kiều nhận được tin báo về việc bà Trần Đặng Kim B. (48 tuổi, ngụ quận Ô Môn) bị nhóm người lạ bắt giữ trái phép tại một quán nhậu ở Cần Thơ.

Tin báo cho biết nạn nhân đã bị đưa lên TPHCM, bị nhóm "bắt cóc" ép gọi về nhà nhờ người thân xoay tiền trả nợ.

Lâm là chủ nợ, từ TPHCM xuống Cần Thơ bắt người trái phép (Ảnh: Công an cung cấp).

Tiếp nhận thông tin, Công an quận Ninh Kiều đã phối hợp các đơn vị thuộc Công an TPHCM kiểm tra nhà của Lê Ngọc Lâm (48 tuổi) và Lê Phạm Tường Vân (42 tuổi, ở quận 3), tạm giữ 2 đối tượng, đồng thời giải cứu nạn nhân an toàn.

Theo lời khai của Lâm và Vân, bà B. vay của họ gần 1 tỷ đồng nhưng chưa trả. Ngày 7/5, Lâm cùng Vân gọi thêm người tên Tâm, từ TPHCM xuống Cần Thơ bắt cóc bà B. để quản chế, gây sức ép buộc gia đình nạn nhân trả nợ.

Công an quận Ninh Kiều đang truy bắt đối tượng Tâm để điều tra làm rõ vụ việc.