Cảnh sát truy đuổi băng cướp xăm mình suốt 6km

Chiều 5/12, Thượng tá Trương Nhật Minh, Trưởng Công an huyện Bến Lức (Long An) cho biết, cơ quan này vừa xóa sổ băng cướp giật trẻ tuổi chuyên gây án từ TPHCM xuống tỉnh Long An.

4 người bị bắt gồm: Huỳnh Tiến Phát (21 tuổi), Phan Huỳnh Trọng Phúc (18 tuổi), Đặng Hoàng Vũ (17 tuổi, cùng ngụ Nhà Bè, quận 7, TPHCM) và Nguyễn Văn Dũng (22 tuổi, ngụ Hải Phòng).

Băng cướp có 4 thành viên xăm nhiều hình trên cơ thể (Ảnh: Huyền My).

Khoảng 6h cùng ngày, trinh sát hình sự huyện phối hợp lực lượng phòng chống tội phạm liên xã Bến Lức chia thành nhiều tổ tuần tra, mai phục tuyến quốc lộ 1 từ xã Mỹ Yên (Bến Lức), tiếp giáp huyện Bình Chánh (TPHCM).

Thời điểm này, tổ công tác phát hiện 4 thanh niên đi chung 2 xe máy nghi gắn biển số giả, có biểu hiện nghi vấn nên bám theo phía sau.

Đến thị trấn Bến Lức, 2 người ghé sát chị V.T.B.N. (37 tuổi, ngụ huyện Bến Lức) giật sợi dây chuyền vàng khoảng 5 chỉ đeo trên cổ rồi tăng tốc chạy về hướng TPHCM.

Trinh sát hình sự truy đuổi họ hơn 6km. Cảnh sát chạy đến ngã ba Gò Đen, xã Phước Lợi kịp thời ép 2 xe, khống chế bắt gọn 4 thanh niên.

Nhóm này khai đã thực hiện thành công hàng chục vụ giật dây chuyền của phụ nữ đi đường.