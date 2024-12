Cảnh sát nổ súng khống chế 44 con bạc ở Long An

Ngày 19/12, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Long An vừa triệt xóa tụ điểm đánh bạc với số tiền mặt tại hiện trường hơn 200 triệu đồng.

Trước đó, các trinh sát hình sự phát hiện tại khu phố Bình Hòa, thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ, có một tụ điểm đánh bạc.

Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Long An bất ngờ bao vây tụ điểm này. Phát hiện công an, nhiều con bạc tháo chạy. Cảnh sát phải nổ nhiều phát súng để khống chế nhóm đánh bạc.

Nhóm con bạc bị công an bắt giữ (Ảnh: T.T.).

Lực lượng chức năng bắt khẩn cấp 44 người, thu giữ tang vật gồm: 227 triệu đồng, 1 ôtô, 17 xe máy các loại và 44 điện thoại di động.

Công an xác định từ tháng 10, Nguyễn Thị Thúy An (45 tuổi, ngụ huyện Tân Trụ) phối hợp với Lý Thanh Nhanh (35 tuổi, ngụ huyện Bến Lức), tổ chức đánh bạc bằng hình thức tài xỉu tại nhà của An, ở khu phố Bình Hòa (thị trấn Tân Trụ).

An và Nhanh lôi kéo nhiều con bạc trên địa bàn tỉnh và từ TPHCM, Tiền Giang, Bến Tre… đến sát phạt. Đồng thời, nhóm này cử người cảnh giới bên ngoài.

Công an tỉnh Long An đã bàn giao người vi phạm, tang vật cho Công an huyện Tân Trụ. Cùng ngày, Công an huyện Tân Trụ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 16 bị can về tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc; trong đó có 2 người bị khởi tố tội Tổ chức đánh bạc là Nguyễn Thúy An và Lý Thanh Nhàn.