Công an phá tường, giải cứu nghi phạm bán ma túy bị mắc kẹt

Ngày 26/12, Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết đã phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ nhóm nghi phạm mua bán trái phép chất ma túy trong khu dân cư trên địa bàn phường Chính Gián.

Nhóm bị bắt giữ gồm: Nguyễn Đăng Trường, Trần Thiên Phước, Trương Anh Quang (cùng trú phường Chính Gián, quận Thanh Khê) và Nguyễn Trọng Tú (trú phường Nam Dương, quận Hải Châu). Trong đó, Trường là người cầm đầu.

Nguyễn Đăng Trường rơi xuống khe hở giữa hai nhà dân, bị mắc kẹt (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Trước đó, tối 25/12, các trinh sát ập vào căn nhà ở ngõ 77 đường Lê Độ, bắt quả tang nhóm của Trường đang có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Khi bị lực lượng công an bao vây, Trường ngoan cố nổ súng cố thủ và dùng dao chống trả rồi nhảy sang nhà kế bên để tẩu thoát. Nghi phạm sau đó bị rơi và mắc kẹt trong khoảng hở giữa hai vách tường nhà.

Lực lượng chức năng phải phá tường nhà kế bên để đưa đối tượng ra ngoài.

Tại hiện trường, công an thu giữ tang vật gồm thuốc lắc, ketamin, ma túy tổng hợp có nhãn "Chaly Green tea" và một số gói ma túy dạng "nước vui", một khẩu súng rulo, dao tự chế cùng bình xịt hơi cay.

Khẩu súng được công an thu giữ (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Thời điểm bắt quả tang, Công an quận Thanh Khê cũng phát hiện thêm 4 đối tượng khác tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại cơ quan công an, Trường thừa nhận mua ma túy về bán cho các con nghiện tại một số địa điểm trên địa bàn Đà Nẵng để kiếm lời. Để tránh bị lực lượng công an bắt giữ, Trường lắp đặt hệ thống camera xung quanh nhà, nếu thấy có lực lượng công an sẽ tìm cách tẩu thoát.

Công an đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ các đối tượng liên quan.