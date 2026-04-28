Cảnh sát giải cứu người phụ nữ bị chồng bạo hành trong đêm

Tối 28/4, Công an TP Hà Nội cho biết Công an phường Bạch Mai đang điều tra vụ bạo hành xảy ra trên địa bàn.

Theo cơ quan chức năng, khoảng 1h15 ngày 26/4, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo của người dân về vụ gây rối xảy ra tại khu vực ngõ 229 Minh Khai, phường Bạch Mai.

Cảnh sát đưa người chồng về trụ sở (Ảnh: Công an Hà Nội).

Ngay sau đó, Đội Cảnh sát Phản ứng nhanh, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, khẩn trương có mặt tại hiện trường.

Tại đây, tổ công tác phát hiện chị N.T.K.D. (35 tuổi) trong trạng thái hoảng loạn, tinh thần bất ổn. Qua xác minh ban đầu, chị D. cho biết bị chồng là Đ.V.H. hành hung, đe dọa nên đã bỏ chạy ra ngoài.

Lực lượng chức năng đã trấn an, bảo đảm an toàn cho nạn nhân, đồng thời khống chế Đ.V.H. và đưa về trụ sở Công an phường Bạch Mai để xác minh, xử lý vụ việc theo quy định.