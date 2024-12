Kẻ trộm hàng loạt xe máy trước cổng trường ở Long An sa lưới

Ngày 11/12, Công an huyện Thủ Thừa (Long An) phối hợp Công an huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) bắt giữ Trần Lâm Ân (42 tuổi, ngụ TP Tân An), để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Ân bị công an bắt giữ sau khi gây ra hàng loạt vụ trộm xe máy (Ảnh: T.T.).

Theo công an, 6h30 ngày 10/12, anh H.T. (35 tuổi), lái xe máy đưa con đến trường mẫu giáo tại xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa. Phụ huynh để xe máy trước cổng trường, dẫn con vào lớp học. Lúc này, Ân tiếp cận bẻ khóa xe anh T. rồi tẩu thoát.

Nạn nhân đã đến công an địa phương trình báo. Qua trích xuất camera, Công an Thủ Thừa xác định kẻ trộm lái xe chạy về hướng Tiền Giang, liền thông báo cho Công an huyện Chợ Gạo phối hợp vây bắt.

Đến 8h45 cùng ngày, Công an xã Đăng Hưng Phước (huyện Chợ Gạo), phát hiện Ân, liền truy đuổi. Chạy được một đoạn, Ân bỏ xe máy chạy bộ vào vườn thanh long tại khu vực bỏ trốn và bị công an bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Ân khai thực hiện thành công hàng loạt vụ trộm xe trước cổng trường với thủ đoạn tương tự. Theo công an, Ân có 5 tiền án về tội Trộm cắp tài sản và mới ra tù được 45 ngày.