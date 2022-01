Cảnh sát ập vào bắt tại trận giang hồ "số má" thu tiền bảo kê quán nhậu

Ngày 16/1, Công an quận Bình Tân (TPHCM) cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Hà (tự Hà "mát", 54 tuổi, quê Bình Dương, tạm trú quận Bình Tân) để điều tra, xử lý về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, Công an quận Bình Tân nhận được đơn tố giác của ông C. (chủ một quán nhậu ở phường Bình Trị Đông A) về việc bị ông Hà yêu cầu chi 12 triệu đồng tiền bảo kê mỗi tháng, nếu không sẽ gây chuyện.

Ông Hà nhận tiền bảo kê của ông C. và bị các trinh sát ập vào bắt giữ (Ảnh: A.X.).

Tháng 5 đến tháng 10/2021, ông C. tạm ngừng kinh doanh do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Khi hết giãn cách xã hội, ông C. mở quán trở lại và bị ông Hà gọi điện đe dọa, đòi dẹp quán nếu không chi tiền bảo kê. Do muốn yên ổn làm ăn, ông C. nộp cho ông Hà "mát" 12 triệu đồng/tháng.

Tháng 1/2022, ông C. xin thiếu vì làm ăn khó khăn nhưng ông Hà không đồng ý và tiếp tục đe dọa.

Tang vật vụ việc (Ảnh: A.X.).

Sáng 13/1, ông Hà nhận 12 triệu đồng tiền bảo kê từ ông C. tại một quán cà phê ở phường Bình Hưng Hòa A và bị các trinh sát ập bắt giữ. Tại cơ quan công an, ông Hà đã thừa nhận hành vi.

Được biết, Hà "mát" có 3 tiền án về tội cố ý gây thương tích và là tay giang hồ có "số má" tại địa bàn vùng ven TPHCM, chuyên cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, bảo kê… ở quận Bình Tân và các quận, huyện lân cận.