Cảnh giác với thủ đoạn tặng vật dụng gắn quảng cáo cờ bạc ở TPHCM

Công an TPHCM vừa phát cảnh báo về thủ đoạn quảng cáo cờ bạc, cá cược trái phép thông qua hình thức tặng vật dụng miễn phí.

Theo Công an TPHCM, thời gian qua, một số địa phương đã xuất hiện các đối tượng liên hệ quán ăn, nhà hàng, cửa hàng tạp hóa để cho, tặng các vật dụng như ống đũa, cốc nhựa, muỗng, hộp khăn giấy, ghế đá, biển hiệu. Các vật phẩm trên có lồng ghép nội dung quảng cáo cờ bạc, cá cược trái phép.

Một cửa hàng được tặng vật phẩm có gắn logo quảng cáo trang web cờ bạc (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngoài ra, các đối tượng còn tặng nón bảo hiểm, móc khóa cho người đi đường gắn logo, biểu tượng quảng cáo kèm mã QR dẫn đến trang web cung cấp dịch vụ cá cược trên Internet. Các trang web trên có phần hướng dẫn người dùng cài đặt ứng dụng thứ ba để truy cập, tránh bị chặn.

Công an TPHCM cho biết, đây là hoạt động quảng cáo trá hình gắn với các chiêu trò thu hút, lợi dụng thị hiếu, dẫn dắt người dân đến các trang cá cược, cờ bạc online. Những hành vi trên tiềm ẩn các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự.

Công an TPHCM khuyến cáo các tổ chức, cơ sở kinh doanh và người dân trên địa bàn nâng cao cảnh giác, thận trọng trong tiếp nhận, sử dụng các vật dụng được cho, tặng, tài trợ gắn với các hoạt động quảng cáo trang web, ứng dụng cờ bạc, cá cược trái phép.

Khi được nhận vật phẩm có dấu hiệu nghi vấn, người dân cần liên hệ ngay với cán bộ công an xã, phường để được tư vấn, giải quyết.