Cảnh báo thủ đoạn giả danh cán bộ quân đội mua hàng để lừa đảo

Ngày 21/5, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin cảnh báo về thủ đoạn giả danh cán bộ nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan công an cho biết, qua công tác nắm tình hình, địa bàn đơn vị nhận thấy đã xuất hiện tình trạng các đối tượng lừa đảo giả danh sĩ quan, cán bộ quân đội gọi điện đặt mua hàng hóa số lượng lớn nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân và các cơ sở kinh doanh.

Các giấy tờ giả do đối tượng lừa đảo "vẽ" ra, giả danh cán bộ đơn vị quân đội để lừa các bị hại (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Các đối tượng thường tự xưng là cán bộ hậu cần, cán bộ kỹ thuật đang công tác tại các đơn vị quân đội, sử dụng số điện thoại không chính chủ và tài khoản Zalo, Facebook có hình ảnh mặc quân phục để tạo lòng tin. Ban đầu, chúng đặt mua một số mặt hàng thông dụng với số lượng nhỏ, thanh toán đầy đủ để tạo uy tín.

Sau đó, các đối tượng tiếp tục đặt mua số lượng lớn các mặt hàng như giường sắt, giường tầng với lý do phục vụ công tác doanh trại. Khi cơ sở kinh doanh không có sẵn hàng, đối tượng sẽ giới thiệu nhà cung cấp hoặc đề nghị đứng ra làm trung gian kết nối để hưởng hoa hồng.

Lợi dụng sự tin tưởng của bị hại, các đối tượng yêu cầu chuyển tiền đặt cọc cho nhà cung cấp. Ngay sau khi nhận được tiền, các đối tượng lập tức chặn liên lạc và chiếm đoạt tài sản.

Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo người dân và các cơ sở kinh doanh cần nâng cao cảnh giác, không tin tưởng tuyệt đối vào các cuộc gọi tự xưng là cán bộ quân đội; không chuyển tiền, đặt cọc khi chưa xác minh rõ thông tin đối tác.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần liên hệ cơ quan chức năng hoặc trình báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý theo quy định.